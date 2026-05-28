Vay 5.833 lượng vàng từ lúc giá hơn 17 triệu đồng, công ty mất khả năng trả

Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (mã chứng khoán: APT) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Năm nay, công ty đặt kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu thuần đạt 284 tỷ đồng, tăng trưởng 7,5% so với thực hiện năm 2025. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh thuần túy dự kiến giảm 34,3%, xuống còn 8,8 tỷ đồng do áp lực chi phí sản xuất tăng và rủi ro một phần mặt bằng nhà xưởng có khả năng bị thu hồi.

Do áp lực nợ vay “đeo bám”, công ty lỗ kỷ lục 1.153 tỷ đồng trong năm 2025, nâng tổng lỗ lũy kế lên 2.700 tỷ đồng.

300 lao động đối mặt nguy cơ mất việc

APT là công ty nợ 5.833 lượng vàng SJC từ lúc giá 17,66 triệu đồng/lượng. Những năm qua, vàng liên tục tăng và đang neo ở giá 173 triệu đồng/lượng, áp lực dư nợ gốc và lãi vay bằng vàng tăng bằng lần mỗi ngày “ăn mòn” lợi nhuận công ty.

Bảng cân đối kế toán của APT tính đến cuối năm 2025 ghi nhận tổng nợ phải trả đạt 2.814 tỷ đồng, cao gấp 32 lần vốn điều lệ. Nợ quá hạn tại tổ chức tín dụng lên tới 2.749 tỷ đồng, bao gồm 994 tỷ đồng nợ gốc và 1.755 tỷ đồng nợ lãi vay tạm tính chưa bao gồm lãi phạt quá hạn.

Công ty đã âm vốn 2.619 tỷ đồng. Hiện tại, APT còn đang đối mặt với vụ kiện đòi phát mại tài sản từ Sacombank và vụ kiện đòi nợ lãi trị giá 24,7 tỷ đồng từ cổ đông lớn là Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra).

Ban lãnh đạo thừa nhận khả năng trả các khoản nợ quá hạn hiện nằm ngoài năng lực tự có, phương án giải cứu duy nhất là phối hợp với ngân hàng để tìm kiếm đối tác mua lại nợ nhằm tái cấu trúc dòng vốn.

HĐQT cho hay: “Nhận thấy trong điều kiện công ty vẫn còn quá nhiều khó khăn về tài chính, không vay được thêm vốn kinh doanh nhưng vẫn phải duy trì sản xuất, ổn định công việc cho gần 300 lao động là một nỗ lực lớn.

Hiện, việc phải thanh toán các khoản phải trả Ngân sách Nhà nước, nợ lãi cho Satra cũng như các khoản nợ đã quá hạn tại Sacombank khiến công ty rất khó thực hiện, nằm ngoài khả năng. HĐQT cũng cho biết nếu không có giải pháp tài chính phù hợp sẽ khiến ngưng trệ sản xuất, hàng trăm người lao động có nguy cơ mất việc”.

Vay 5.833 lượng vàng SJC từ lúc giá 17,66 triệu đồng/lượng

Công ty cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn được thành lập từ năm 1976, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và kinh doanh thủy hải sản, đồng thời tham gia xuất khẩu nông sản và tiêu thụ nội địa.

Trong nhiều năm, doanh nghiệp này từng là một trong những đơn vị tiêu biểu của ngành thủy sản khu vực phía Nam, đạt nhiều danh hiệu và giải thưởng. Theo thông tin giới thiệu, mỗi năm công ty chế biến từ 20.000-30.000 tấn thủy hải sản, trong đó khoảng 60% sản lượng phục vụ xuất khẩu.

Tuy nhiên, từ năm 2008, tình hình tài chính bắt đầu phát sinh rủi ro khi các khoản phải thu khó đòi tăng mạnh. Phần lớn các khoản này liên quan đến việc ứng vốn cho các xí nghiệp và hộ dân triển khai mô hình nuôi cá nhưng không thu hồi được. Để duy trì hoạt động, doanh nghiệp buộc phải vay vốn từ Ngân hàng Phương Nam (đã sáp nhập vào Sacombank từ năm 2015).

Cụ thể, tháng 1/2009, công ty vay 5.833 lượng vàng SJC với đơn giá 17,66 triệu đồng/lượng, tương đương hơn 103 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp cũng ký thêm một hợp đồng vay tiền mặt với giá trị tương đương 103 tỷ đồng.

Gánh nặng chi phí tài chính khiến doanh nghiệp liên tục ghi nhận thua lỗ trong nhiều năm, dù doanh thu vẫn duy trì tương đối ổn định, dao động quanh mức 250-300 tỷ đồng mỗi năm.

Đơn vị kiểm toán cũng lưu ý các yếu tố bất định trọng yếu liên quan đến khả năng hoạt động liên tục của doanh nghiệp.

Trong nỗ lực xử lý nợ, Sacombank đã nhiều lần tổ chức đấu giá khoản nợ của doanh nghiệp nhưng chưa thu hút được nhà đầu tư, dù giá khởi điểm liên tục được điều chỉnh giảm. Gần nhất, ngày 15/4/2025, toàn bộ khoản nợ được chào bán với giá khởi điểm 317 tỷ đồng, tương đương khoảng 20% giá trị danh nghĩa.