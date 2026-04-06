Giá vàng khó đoán, chuyên gia khuyên nhà đầu tư tạm đứng ngoài thị trường

Kết thúc tuần giao dịch từ 30/3 đến 4/4, giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận mức tăng khoảng 3%, lên trên 4.600 USD/ounce. Dù phục hồi đáng kể, kim loại quý này vẫn chưa thể chinh phục ngưỡng kháng cự quan trọng 4.800 USD/ounce, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn hiện hữu.

Theo các nhà phân tích, dữ liệu việc làm tích cực của Mỹ trong tháng trước có thể tạo sức ép lên giá vàng khi thị trường châu Á mở cửa trở lại trong tuần mới, trong bối cảnh nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng về chính sách tiền tệ.

Tại thị trường trong nước, vàng miếng SJC cũng trải qua một tuần biến động mạnh. Hiện giá mua vào ở mức 170,1 triệu đồng/lượng và bán ra 173,1 triệu đồng/lượng. Mặc dù đã phục hồi so với các phiên trước, nhưng so với một tháng gần đây, giá vàng miếng SJC vẫn giảm khoảng 10 triệu đồng/lượng.

Nếu tính theo chênh lệch mua - bán, mức lỗ có thể lên tới 14 triệu đồng/lượng; còn so với đỉnh thiết lập cuối tháng 1, mức giảm lên tới khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng còn “khó đoán”, chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư thận trọng (Ảnh: Bloomberg).

Dự báo cho tuần giao dịch thứ hai của tháng 4 cho thấy xu hướng thị trường còn nhiều phân hóa. Trong khảo sát của Kitco với 15 chuyên gia, có 8 ý kiến cho rằng giá vàng sẽ đi ngang, 4 chuyên gia kỳ vọng tăng và 3 người dự báo giảm.

Ở góc độ nhà đầu tư cá nhân, tâm lý lạc quan chiếm ưu thế. Khảo sát trực tuyến với 61 người tham gia cho thấy khoảng 59% dự báo giá vàng tăng trong tuần tới, 21% cho rằng sẽ giảm, số còn lại nhận định thị trường sẽ ổn định.

Ông Darin Newsom, chuyên gia phân tích cấp cao tại Barchart, cho rằng giá vàng có thể dao động trong biên độ rất rộng, từ 4.128 USD đến 5.666 USD/ounce. Theo ông, biên độ lên tới 1.500 USD phản ánh mức độ bất định lớn của thị trường, với diễn biến giá có thể chịu ảnh hưởng mạnh từ các phát ngôn chính trị, đặc biệt là từ Donald Trump.

Cùng quan điểm, ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, nhận định biến động giá vàng gần đây chủ yếu phản ánh kỳ vọng của thị trường liên quan đến căng thẳng địa chính trị, đặc biệt là vấn đề Iran. Theo ông, thị trường đã có những phản ứng mạnh khi xuất hiện thông tin về khả năng xung đột, kéo theo sự đảo chiều giữa các kênh tài sản như chứng khoán, năng lượng và vàng.

Trong bối cảnh thông tin dồn dập và thanh khoản suy giảm trước kỳ nghỉ lễ, ông Grady khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì trạng thái thận trọng, hạn chế “đặt cược” vào biến động ngắn hạn. Ông cũng lưu ý lượng hợp đồng mở trên thị trường vàng hiện ở mức thấp, trong khi phần lớn dòng tiền đến từ các quỹ chỉ số hàng hóa mang tính thụ động.

Trong khi đó, nhóm phân tích của CPM Group khuyến nghị nhà đầu tư nên đứng ngoài thị trường trong ngắn hạn, khi dự báo giá vàng sẽ dao động trong vùng 4.100–4.850 USD/ounce.