Vàng thế giới tăng cao, trong nước vượt 140 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC đang được các bên niêm yết ở mức 138,1-140,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn giao dịch quanh mức 134,3-137,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tiếp tục neo cao, dao động trong vùng đỉnh mới hơn 3.900 USD/ounce.

Giới phân tích cho rằng, tình hình tại Mỹ là "chất xúc tác" quan trọng đẩy nhu cầu vàng lên cao. Lukman Otunuga, chuyên gia của FXTM đánh giá, nhu cầu đối với vàng đang được kích thích mạnh mẽ bởi tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ.

Cùng quan điểm, nhà phân tích độc lập Ross Norman cho rằng, ngoài tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO), nhiều nhà đầu tư tin rằng vàng đang trở thành “phao cứu sinh tài chính” trong thời kỳ sóng gió.

Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng gần 50%, được hỗ trợ bởi lực mua mạnh từ các ngân hàng trung ương, nhu cầu gia tăng của các quỹ ETF, đồng USD suy yếu và bất ổn địa chính trị lan rộng.

Báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới cũng cho thấy 95% ngân hàng trung ương được khảo sát dự kiến tăng dự trữ vàng trong 12 tháng tới, không ngân hàng nào có kế hoạch bán ra. Đây là mức cao nhất kể từ năm 2018.

Trên thế giới, đồng USD có thời điểm tăng hơn 2%, mức cao nhất kể từ ngày 1/8. Cuối phiên, đồng bạc xanh vẫn tăng 1,87%, nếu giữ vững, đây sẽ là mức tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ ngày 12/5.

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 25.146 đồng.