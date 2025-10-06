Giá vàng thế giới xuyên thủng mốc 3.900 USD/ounce, chuyên gia nêu cảnh báo

Trong phiên giao dịch 5/10, giá vàng thế giới giao ngay tăng 18,2 USD lên 3.903 USD/ounce, sau khi chạm mốc kỷ lục 3.919 USD/ounce trước đó trong phiên.

Như vậy, kim loại quý đã tăng khoảng 4% so với đầu tuần trước và tăng hơn 49% từ đầu năm tới nay. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 12 tại Mỹ cũng tăng 0,7%, lên 3.935 USD/ounce.

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, nhận định thị trường kim loại quý đang mở rộng quy mô và có động lực rõ rệt. Ông đánh giá rằng đây vẫn là đợt tăng giá lan tỏa, mạnh mẽ và bền vững hơn.

Hiện Chính phủ Mỹ vẫn trong tình trạng đóng cửa do Quốc hội chưa thể thông qua nghị quyết cấp ngân sách duy trì hoạt động cho các cơ quan liên bang.

Đáng chú ý, việc chính phủ tạm ngừng hoạt động khiến tuần này thị trường thiếu vắng nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng.

Phần lớn các số liệu đều bị hoãn lại ngoại trừ biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 9 của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) và khảo sát Tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan vào cuối tuần. Điều này buộc nhà đầu tư phải dựa vào các chỉ số kinh tế phụ để đánh giá.

Giá vàng thế giới tăng vượt mốc 3.900 USD (Ảnh: Kitco).

Theo khảo sát của CME FedWatch, khả năng Fed hạ lãi suất trong tháng 10 hiện đã lên đến 85%, và nhiều khả năng sẽ có thêm một đợt cắt giảm nữa trong tháng 12.

"Tôi cho rằng chừng nào việc chính phủ Mỹ đóng cửa còn kéo dài, chắc chắn giá vàng thế giới vẫn trong xu thế tăng. Nếu cuối tuần này bất ngờ có thông báo về thỏa thuận mở cửa lại chính phủ, sang tuần giá vàng sẽ hạ", ông Jim Wyckoff, chuyên gia phân tích cao cấp tại Kitco Metals, nhận định trong báo cáo.

Trong nghiên cứu mới công bố, UBS dự báo giá vàng sẽ vượt 4.200 USD/ounce trong những tháng tới do chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng giảm khi lãi suất thực tại Mỹ giảm, cùng với kỳ vọng đồng USD sẽ mất giá.