Giá vàng miếng tăng 1,6 triệu đồng/lượng

Ghi nhận tại các thương hiệu lớn cho thấy giá vàng miếng SJC ở 136,4-138,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng so với phiên liền trước. Mức này cũng cao nhất từ trước tới nay.

Giá vàng nhẫn đang được giao dịch ở 132-135 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trên thế giới, tính đến sáng sớm ngày 2/10, giá vàng đang ở 3.864 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 cũng tăng 21 USD, đạt 3.894 USD/ounce. Tính từ đầu năm, giá tăng hơn 48%. Thông tin chính tác động lên giá vàng là việc Chính phủ Mỹ đóng cửa lần đầu tiên sau gần 7 năm, khi Quốc hội của quốc gia này không đạt được đồng thuận về ngân sách trước hạn chót ngày 1/10.

Trong bối cảnh bất ổn kinh tế - chính trị, vàng - tài sản không sinh lãi, thường được coi là kênh trú ẩn an toàn và hưởng lợi từ môi trường lãi suất thấp. Các nhà đầu tư đang định giá 99% khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong tháng này, theo công cụ CME FedWatch.

Tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang là 25.187 đồng/USD. Tại một số ngân hàng lớn, giá bán USD ở 26.446 đồng/USD.