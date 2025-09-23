Vàng thế giới lập đỉnh mới, giá trong nước cũng tăng

Tại các doanh nghiệp lớn, giá vàng miếng SJC được niêm yết tại 131,6-133,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 600.000 đồng/lượng. Chênh lệch chữa chiều mua, bán là 2 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn, giá niêm yết mua vào các bên dao động 127,3-127,8 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra ở 130-130,8 triệu đồng, cũng tăng hơn 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước có dấu hiệu tăng cùng với giá vàng thế giới (Ảnh: DT).

Tính đến 6h ngày 23/9 (giờ Việt Nam), giá vàng trên thị trường quốc tế tiếp tục tăng 57 USD/ounce và đạt 3.743 USD/ounce.

Giá vàng tiếp tục tăng, xuất phát từ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng. Các nhà đầu tư đang tập trung theo dõi loạt bài phát biểu của quan chức Fed trong tuần này.

Ngoài ra, chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) cốt lõi - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - dự kiến công bố vào ngày 26/9, cũng được kỳ vọng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường.

Nhu cầu trú ẩn an toàn tiếp tục là động lực lớn thúc đẩy giá vàng. Các rủi ro địa chính trị kéo dài, căng thẳng thương mại từ chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng với hoạt động mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ.

Về tỷ giá, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng 3 đồng, hiện ở mức 25.189 đồng.

Tại các ngân hàng lớn, tỷ giá dao động 26.188-26.448 đồng/USD (mua vào - bán ra). Tại nhóm ngân hàng cổ phần, giá USD dao động quanh 26.150-26.448 đồng/USD.