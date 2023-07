Vàng tiếp tục tăng

Kết thúc ngày 12/7, giá vàng miếng SJC được các cửa hàng lớn tại Hà Nội niêm yết ở 66,75-67,35 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 100.000 đồng mỗi chiều so với thời điểm mở cửa phiên. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán được duy trì ở mức 600.000 đồng.

Hôm qua, có thời điểm giá vàng tăng lên mức 66,7-67,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), sau đó mới sụt về như hiện tại.

Giá vàng thế giới trên Kitco sáng nay tiếp tục tăng thêm 5 USD, đạt 1.960 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD chưa thuế, phí, giá vàng thế giới đang rẻ hơn trong nước 11 triệu đồng/lượng.

Vàng tăng tích cực (Ảnh: Tiến Tuấn).

Vàng tăng tiếp và giữ được mức cao nhất trong 3 tuần khi báo cáo lạm phát được công bố trước đó. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã chứng kiến mức tăng thấp nhất kể từ tháng 3/2021 khi tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với mức tăng dự kiến là 3,1% và so với mức tăng 4% trong báo cáo tháng 5.

Nhà phân tích Nigel Green của deVere Group - công ty tư vấn tài chính quốc tế độc lập - cho rằng Mỹ có khả năng thực hiện một cú "hạ cánh mềm" hoàn hảo khi nền kinh tế lớn nhất thế giới này tránh được suy thoái khi dữ liệu lạm phát mới nhất thấp hơn dự kiến. Dữ liệu CPI của Mỹ làm tăng hy vọng rằng Fed sẽ có thể giảm lạm phát mà không đẩy nền kinh tế vào suy thoái.

"Nếu giá vàng vượt được ngưỡng bình quân của 50 ngày là 1.960 USD/ounce, các đặt cược giá lên trên thị trường vàng sẽ được đẩy mạnh", nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong ở New York nhận định.

USD giảm sâu

Ngược với vàng, USD đang yếu đi so với hàng loạt tiền tệ lớn. USD - Index - chỉ số đo sức mạnh đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - sáng nay đạt 100,5 điểm, giảm 1,15% so với trước đó. Đây cũng là mức thấp nhất của chỉ số này kể từ đầu tháng 4/2022.

"Chúng tôi và cả thị trường đang ngày càng nghi ngờ việc Fed tiếp tục nâng lãi sau phiên họp cuối tháng này. USD yếu đi cho thấy thị trường đang ngày càng thoải mái với việc bán USD", Steve Englander - Giám đốc nghiên cứu tiền tệ tại Standard Chartered nhận định.

Ngân hàng Nhà nước kết thúc hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm ở 23.758 đồng/USD, giảm 14 đồng so với giá đóng cửa phiên liền trước. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá trần USD ở mức 24.959 đồng/USD và giá sàn là 22.578 đồng/USD.

Các ngân hàng thương mại giảm giá USD 10-50 đồng trong phiên hôm qua. Ngân hàng lớn giao dịch đồng bạc xanh phổ biến ở 23.445-23.815 đồng/USD (mua - bán). Còn tại ngân hàng cổ phần, giá là 23.480-23.790 đồng/USD (mua - bán). Chênh lệch giữa giá mua và bán là khoảng 300-400 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD ở 23.620-23.670 đồng/USD (mua - bán), tăng 10 đồng chiều mua và giảm 20 đồng chiều bán so với trước đó. Chênh lệch giữa 2 chiều là 50 đồng.