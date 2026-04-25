Vàng SJC giảm tiếp 1,2 triệu đồng/lượng chỉ trong một phiên

Chốt phiên 24/4, vàng miếng SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, được giao dịch tại mức 165,5 triệu đồng/lượng mua vào và 168,03 triệu đồng/lượng bán ra, khoảng cách mua - bán duy trì 2,53 triệu đồng/lượng.

Tương tự, vàng nhẫn giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và chiều bán, xuống còn 165 triệu đồng/lượng mua vào và 167,6 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch mua bán 2,6 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, vàng giao ngay đang ở mức 4.718 USD/ounce, vừa bật tăng nhẹ trở lại 0,56%, tương đương khoảng 150 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC đang cao hơn giá thế giới quy đổi khoảng 18,05 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng trong phiên cuối tuần nhưng vẫn ghi nhận tuần giảm đầu tiên sau 5 tuần tăng liên tiếp, do lo ngại lạm phát và căng thẳng Mỹ - Iran chưa rõ ràng. Dù tăng nhẹ trở lại, tính chung cả tuần vàng vẫn giảm hơn 2%.

Theo chuyên gia, thị trường vàng hiện phụ thuộc nhiều vào tin tức. Kỳ vọng căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt giúp tâm lý tích cực hơn, đồng thời giá năng lượng có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, giá dầu vẫn tăng mạnh trong tuần do đàm phán Mỹ - Iran chưa tiến triển, làm gia tăng áp lực lạm phát và khả năng duy trì lãi suất cao.

Theo một báo cáo được dẫn lại bởi Economic Times, nhóm hàng hóa của ngân hàng Morgan Stanley đã hạ mục tiêu giá vàng cho nửa cuối năm 2026 xuống còn 5.200 USD/ounce, so với mức dự báo trước đó là 5.700 USD/ounce.

Động thái điều chỉnh này diễn ra sau đợt bán tháo kéo dài 6 tuần, khiến giá vàng lao dốc gần 25% từ mức đỉnh lịch sử, đồng thời ghi nhận tháng giảm mạnh nhất kể từ năm 2008.

Dù giá đã phần nào ổn định trở lại trong các phiên gần đây, các chuyên gia của Morgan Stanley cho rằng đợt suy yếu vừa qua đã làm thay đổi diễn biến của thị trường vàng. Theo họ, đây không còn là biến động ngẫu nhiên mà phản ánh một sự chuyển dịch mang tính nền tảng.

Đồng USD giảm giá

Đồng USD giảm vào phiên cuối tuần do chịu áp lực bởi quyết định của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) chấm dứt cuộc điều tra đối với Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell, và sự gia tăng lạc quan rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ -Israel và Iran có thể sớm được nối lại.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,26%, hiện ở mức 98,51.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng, hiện ở mức 25.113 đồng.