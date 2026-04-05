Vàng biến động theo tin “nóng”, chuyên gia cảnh báo rủi ro tuần tới

Mở cửa tuần giao dịch từ ngày 30/3 đến 4/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 171-174,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng tuần này mở cửa được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 168,4-171,4 triệu đồng/lượng (mua - bán) với chênh lệch mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Như vậy, sau một tuần giao dịch, giá vàng miếng đã tăng 2,6 triệu đồng ở chiều mua và 3,1 triệu đồng ở chiều bán ra.

Trong khi đó, giá vàng thế giới mở tuần ở mức 4.400 USD/ounce. Sau nhịp điều chỉnh nhẹ, kim loại quý nhanh chóng tăng tốc, vượt mốc 4.700 USD/ounce vào thứ 3 và có thời điểm tiệm cận 4.800 USD nhờ kỳ vọng tích cực liên quan đến căng thẳng tại Iran. Tuy nhiên, khép lại tuần, vàng phục hồi nhẹ, dao động quanh 4.680 USD/ounce.

Chiến lược gia trưởng tại đơn vị chuyên về quản lý tài sản SIA Wealth Management, Colin Cieszynski, cho biết ông giữ quan điểm trung lập với giá vàng trong tuần tới nhưng cho rằng biến động sẽ tiếp tục ở mức cao. “Giá có thể biến động rất mạnh theo từng giờ, từng tin đồn, thậm chí chỉ từ một dòng tweet”, ông nói.

Ông Adrian Day, Chủ tịch quỹ đầu tư Adrian Day Asset Management, nhận định giá vàng có xu hướng tăng, nhưng mức độ phụ thuộc lớn vào diễn biến xung đột quân sự. Ông dẫn chứng việc Thổ Nhĩ Kỳ bán gần 60 tấn vàng, góp phần kéo giá giảm mạnh trong tháng 3, song coi đây là yếu tố tích cực khi giúp giảm bớt sự bất định trên thị trường.

Theo ông, khi xung đột hạ nhiệt, các yếu tố tiền tệ sẽ trở lại đóng vai trò chi phối. Dù các ngân hàng trung ương vẫn lo ngại lạm phát, họ có thể sẽ xoay trục chính sách khi nền kinh tế suy yếu.

Mặt hàng vàng miếng (Ảnh: Mạnh Quân).

Khảo sát của Kitco về triển vọng giá vàng tuần tới cho thấy trong 15 chuyên gia, 27% dự báo giá tăng, 20% dự báo giảm và 53% cho rằng đi ngang Trong khảo sát nhà đầu tư cá nhân với 61 người tham gia, có 59% kỳ vọng giá tăng, 21% dự báo giảm và 20% cho rằng đi ngang.

Ông Kevin Grady, Chủ tịch đơn vị chuyên về giao dịch Phoenix Futures and Options, cho biết ông theo dõi quy mô thị trường thông qua hợp đồng phái sinh và cảnh báo rủi ro biến động cao trong tuần tới. Theo ông, các vùng đỉnh - đáy gần đây phần lớn phản ánh cách thị trường định giá diễn biến xung đột tại Iran.

Ông cũng lưu ý rằng các chỉ số hàng hóa lớn hiện chủ yếu được dẫn dắt bởi dòng tiền thụ động duy trì vị thế mua, khiến số lượng nhà đầu tư thực sự tham gia không nhiều. “Quá nhiều thông tin và mọi thứ thay đổi từng phút, đó là lý do thị trường biến động mạnh”, ông nói đồng thời cho rằng khi tình hình xung đột tại Iran rõ ràng hơn, các yếu tố cơ bản sẽ trở lại và hỗ trợ giá vàng.

Tuần tới, thị trường sẽ tập trung vào báo cáo việc làm, dữ liệu lạm phát, tăng trưởng và biên bản họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để có cái nhìn chính xác về hướng đi của vàng thời gian tới.