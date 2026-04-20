Giá vàng trong nước, thế giới đồng loạt lao dốc

Mở cửa phiên giao dịch ngày 20/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 168,3-171,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán so với giá đóng cửa tuần trước. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán giảm từ mức 3,5 triệu đồng/lượng xuống còn 3 triệu đồng.

Giá vàng trong nước giảm cùng diễn biến thế giới. Theo đó, giá vàng quốc tế giao dịch quanh 4.771 USD/ounce, tương ứng mức giảm hơn 1,2%, khoảng 40 USD.

Đà giảm mạnh của giá vàng sáng nay liên quan đến việc đồng USD phục hồi từ mức thấp khi căng thẳng leo thang ở Trung Đông. Cụ thể, USD-Index - chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt, đã tăng 0,12% lên 98,3.

Ngoài ra, thị trường trái phiếu Mỹ cũng đảo chiều sau khi trải qua phiên biến động mạnh vào cuối tuần trước. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm, từng giảm 6,5 điểm cơ bản, đã tăng trở lại 3,2 điểm cơ bản, tương đương hơn 4,2%.

Ông Paul Chew, trưởng bộ phận nghiên cứu tại Phillip Securities (Singapore), nhận định: "Kịch bản cơ sở của chúng tôi vẫn là chiến tranh sẽ được giải quyết. Tổng thống Donald Trump vẫn tập trung vào cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11".

Về tình hình chính trị, lệnh ngừng bắn trong cuộc xung đột Iran, dự kiến kéo dài đến ngày 21/4 (giờ địa phương), đang bị đặt dấu hỏi sau khi Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng của Iran và giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Tehran tuyên bố sẽ đáp trả, theo Reuters.

Theo ông Rich Checkan, Chủ tịch của Asset Strategies International, giá vàng tuần này có xu hướng đi lên. Ông cho rằng vàng được hưởng lợi khi tình hình Trung Đông hạ nhiệt; nếu các lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ - Iran và Israel - Lebanon còn duy trì, vàng sẽ tiếp tục phục hồi từ đợt điều chỉnh gần đây.

Ông Adam Button, trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive, cho rằng vàng không còn là tâm điểm chú ý như hồi đầu năm nhưng các động lực hiện hữu có thể đưa kim loại này sớm quay lại mốc 5.000 USD, tức tăng khoảng 3,5% so với hiện tại.

Theo chuyên gia, thị trường vàng trước đó chịu áp lực từ việc các quỹ đầu tư tài chính giảm đòn bẩy và động thái xả hàng từ các thị trường mới nổi. Các nền kinh tế mới nổi có dự trữ vàng và nhập khẩu dầu đều đối mặt rủi ro tỷ giá trong giai đoạn căng thẳng địa chính trị leo thang, dẫn đến phải bán vàng để bảo vệ đồng tiền.

Mặt hàng vàng trang sức (Ảnh: Mạnh Quân).

Tâm điểm tuần này của thị trường sẽ là báo cáo doanh số bán lẻ tháng 3 của Mỹ. Ngoài ra, nhà đầu tư cũng theo dõi dữ liệu doanh số bán nhà chờ xử lý - chỉ báo quan trọng phản ánh sức khỏe của thị trường bất động sản, vốn nhạy cảm với biến động lãi suất.

Đáng chú ý, phiên điều trần tại Thượng viện nhằm xem xét đề cử ông Kevin Warsh cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng dự kiến diễn ra đầu tuần này. Ông Kevin Warsh được kỳ vọng đưa ra quan điểm ôn hòa về chính sách tiền tệ, qua đó có thể tạo thêm lực đỡ cho giá vàng.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết tại mức 25.103 đồng/USD, tăng 1 đồng so với trước đó. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 23.846-26.357 VND/USD.

Khảo sát tại một số ngân hàng thương mại, tỷ giá USD/VND sáng nay có xu hướng điều chỉnh nhẹ. Ngân hàng lớn hiện mua vào ở mức 25.127 đồng/USD và bán ra ở ngưỡng 26.357 đồng/USD, giảm 23 đồng ở chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật tại một số ngân hàng tư nhân niêm yết giá USD mua/bán lần lượt ở mức 26.068-26.357 đồng/USD, tăng 2 đồng chiều mua và giảm 1 đồng chiều bán so với sáng qua.

Cập nhật giá USD hôm nay tại thị trường chợ đen giao dịch ở mức 26.610-26.660 đồng/USD (mua - bán), tăng 10 đồng chiều mua và tăng 30 đồng chiều bán so với hôm qua.