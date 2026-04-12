Dự báo giá vàng sau một tuần giằng co

Đóng cửa tuần giao dịch (6/4 - 11/4), giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết ở mức 169,4-172,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 700.000 đồng/lượng so với mức giá mở cửa đầu tuần. Chênh lệch mua bán tiếp tục được neo ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới mở tuần này quanh 4.630 USD/ounce, nhanh chóng giảm về 4.600 USD rồi phục hồi lên trên 4.700 USD trước khi đi ngang chờ tin tức Mỹ - Iran. Khi thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần được công bố, giá bật mạnh lên 4.835 USD nhưng không giữ được đà và nhanh chóng điều chỉnh.

Những ngày sau đó, vàng dao động trong vùng 4.700-4.800 USD khi thị trường đánh giá lại tình hình. Kết thúc tuần, vàng chốt tại 4.747 USD/ounce.

Darin Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Barchart.com, cho rằng trong ngắn hạn, hợp đồng vàng tháng 6 có dấu hiệu tiệm cận đỉnh và động lực giảm có thể xuất hiện, dù ông nhấn mạnh đây chỉ là góc nhìn kỹ thuật.

Ông cũng cho rằng cả phân tích kỹ thuật lẫn cơ bản đều kém hiệu quả trong bối cảnh hiện tại, khi các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục mua vàng do môi trường bất ổn toàn cầu kéo dài nhiều năm qua.

Rich Checkan, Chủ tịch và COO của Asset Strategies International, vẫn lạc quan khi cho rằng đợt bán tháo trước đó là quá mức và giá vàng có thể tiếp tục hướng tới mốc 5.000 USD và cao hơn.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng bất kỳ rạn nứt nào trong thỏa thuận ngừng bắn hoặc sự suy giảm thanh khoản trên thị trường đều có thể gây ra các đợt điều chỉnh ngắn hạn.

Colin Cieszynski, Giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, cho biết ông lựa chọn đứng ngoài thị trường, tránh giao dịch ở cả hai chiều mua và bán trong bối cảnh hiện tại.

Theo ông, vàng đã bước vào trạng thái đi ngang sau đợt tăng mạnh từ khoảng 3.200-3.300 USD lên hơn 5.300 USD trong vòng 6 tháng. Việc điều chỉnh là điều tất yếu. Ông cho rằng vàng sẽ dao động trong biên độ 4.400-5.200 USD.

Cuộc khảo sát với 14 chuyên gia Phố Wall cho thấy quan điểm khá phân hóa: 50% dự báo giá vàng sẽ tăng, 14% cho rằng giá giảm, trong khi 36% nhận định giá sẽ ở trạng thái cân bằng.

Ở chiều ngược lại, khảo sát trực tuyến của Kitco với 51 nhà đầu tư cá nhân ghi nhận tâm lý tích cực hơn khi căng thẳng hạ nhiệt: 63% kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, 20% dự báo giảm và 18% cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Mặc dù vàng đang đối mặt với một số khó khăn ngắn hạn, do giá dầu tăng cao tiếp tục đẩy lạm phát và kỳ vọng lãi suất lên cao, nhưng các nhà phân tích hàng hóa tại State Street Investment Management cho biết, họ vẫn thấy khả năng giá vàng sẽ vượt mức 5.000 USD/ounce vào cuối năm nay.

Nhà phân tích Aakash Doshi nhận định, 50% khả năng giá vàng sẽ giao dịch trong khoảng từ 4.750 đến 5.500 USD/ounce trong thời gian còn lại của năm. “Chúng tôi giảm xác suất kịch bản tăng giá ở mức 5.500-6.250 USD/ounce từ 35% xuống 30%, nhưng mức 4.000-4.100 USD/ounce sẽ giữ vững như mức sàn của thị trường”, nhà phân tích Doshi cho biết.

Tuần tới, thị trường không có nhiều dữ liệu kinh tế quan trọng, nhưng sẽ đón nhận các số liệu về nhà ở, chỉ số giá sản xuất (PPI), khảo sát sản xuất Empire State và Philadelphia, cùng với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần.