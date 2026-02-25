Doanh nghiệp đẩy giá vàng nhẫn lên sát 185 triệu đồng/lượng

Kết phiên giao dịch ngày 24/2, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 181,6-184,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với phiên liền trước, giá không biến động; tuy nhiên, so với mức đóng cửa trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, mỗi lượng vàng đã tăng thêm 3,6 triệu đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Đối với vàng nhẫn, SJC niêm yết tại 181,1-184,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, một số doanh nghiệp lớn khác trong nước điều chỉnh giá vàng nhẫn lên 181,8-184,8 triệu đồng/lượng, cao hơn giá vàng miếng cùng thương hiệu.

Giá vàng được niêm yết ở vùng giá cao trong bối cảnh chỉ còn một ngày nữa là đến vía Thần Tài năm nay (ngày 26/2 tức ngày mùng 10 tháng Giêng).

Không khí giao dịch tại các “phố vàng” ở Hà Nội và TPHCM những ngày gần đây trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Từ sáng sớm, nhiều người đã có mặt trước các cửa hàng lớn, xếp hàng chờ đến lượt mua bán, bất chấp thời tiết hay việc đang trong tuần làm việc.

Theo ghi nhận từ nhân viên các cửa hàng, lượng khách tăng lên qua từng ngày khi thời điểm cao điểm đang đến gần. Một số đơn vị đã tăng cường nhân sự, tổ chức phân luồng khách và áp dụng giới hạn số lượng đối với các sản phẩm “hot” nhằm đáp ứng nhu cầu và tránh tình trạng quá tải.

Mặt hàng vàng nhẫn (Ảnh: Mạnh Quân).

Giá vàng trong nước duy trì ở vùng cao khi thị trường quốc tế tiếp tục neo sát mốc 5.200 USD/ounce. Hiện giá vàng thế giới giao dịch quanh 5.158 USD/ounce, có thời điểm vọt lên 5.229,4 USD/ounce.

“Giá kim loại quý, dù biến động, đã tăng trong tháng Giêng do những bất ổn chính trị, địa chính trị và kinh tế thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn", Dominic Schnider, Trưởng bộ phận Hàng hóa & Giám đốc đầu tư ngoại hối khu vực châu Á Thái Bình Dương tại UBS Wealth Management, viết trong bản cập nhật hàng hóa.

Schnider cho biết, khi sự biến động gần đây tiếp tục lắng xuống, UBS tin rằng các yếu tố cơ bản đối với vàng và các mặt hàng chủ chốt khác vẫn đang thuận lợi.

“Chúng tôi dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng, có thể lên tới 6.200 USD/ounce vào giữa năm, được hỗ trợ bởi nhu cầu từ ngân hàng trung ương và nhà đầu tư, thâm hụt ngân sách lớn, lãi suất thực thấp hơn tại Mỹ và các rủi ro địa chính trị”, ông nói.

Schnider gợi ý rằng các nhà đầu tư không có vàng trong danh mục đầu tư nên bổ sung thêm, trong khi những người đang nắm giữ một lượng lớn vàng nên xem xét đa dạng hóa sang các loại hàng hóa khác.

Về dài hạn, Jeffrey Christian, đối tác điều hành của CPM Group, nhận định trong vài quý tới, giá vàng sẽ tiếp tục tăng và nhiều khả năng thiết lập các mức kỷ lục mới. Thị trường thế giới hiện chờ tín hiệu từ hàng loạt phát biểu của quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này, cũng như các cập nhật liên quan đến diễn biến giữa Mỹ và Iran.