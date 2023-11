Văn Phú - Invest nhận giải thưởng "Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2023"

Khẳng định vị thế trong các bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam dựa trên kết quả khảo sát ý kiến đánh giá khách quan của 63.878 người đi làm có kinh nghiệm từ 18 nhóm ngành nghề. Khảo sát được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 9/2023. Kết quả được Công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam kiểm chứng.

Theo đại diện công ty, việc góp mặt ở vị trí cao trong danh sách giải thưởng này cho thấy sự nỗ lực và quyết tâm lớn của Văn Phú - Invest trong việc "ngược dòng" biến động của thị trường bất động sản và từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực địa ốc.

Đại diện Văn Phú - Invest nhận giải thưởng "Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" (Ảnh: Văn Phú - Invest).

"Đằng sau thành tích này là tầm nhìn của ban lãnh đạo, tập trung vào chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đưa ra các chính sách nhằm đảm bảo môi trường làm việc cân bằng và tạo động lực cho các cán bộ nhân viên thêm gắn bó, cùng nhau chuyển mình. Hàng loạt quyết sách đã giúp củng cố hiệu quả hoạt động và tạo sức bật cho doanh nghiệp này trong giai đoạn bất động sản lặng sóng", đại diện công ty chia sẻ.

Khởi nguồn của bước chuyển mình mạnh mẽ

Một năm trước khi dịch bệnh bùng phát (năm 2019), những người lãnh đạo của Văn Phú - Invest đã bắt đầu nhắc đến bài toán "chuyển mình để đột phá". Khi đó, Chủ tịch HĐQT Tô Như Toàn nhấn mạnh rằng bí quyết thành công của Văn Phú - Invest hơn một thập kỷ qua đến từ sự hợp tác, đoàn kết. Câu chuyện về đào tạo và phát triển nhân lực một lần nữa được nhắc lại và xác định là mục tiêu mà doanh nghiệp cần triển khai tập trung dù trước đó chưa bao giờ bài toán này bị bỏ ngỏ.

Từ thời điểm đó đến nay, Văn Phú - Invest luôn coi trọng đến công tác đào tạo nội bộ. Doanh nghiệp này cho rằng, khi mỗi cá nhân tự chuyển mình sẽ dẫn tới sự chuyển mình của cả tập thể.

Các khóa đào tạo nội bộ dành cho cấp quản lý và cán bộ nhân viên Văn Phú - Invest (Ảnh: Văn Phú - Invest).

Đó là lý do mà Văn Phú - Invest tập trung tổ chức định kỳ các chương trình nhằm phát triển toàn diện năng lực cho các cán bộ nhân viên, củng cố chuyên môn và cập nhật kịp thời các kỹ năng cần thiết trong thời đại mới.

"Với Văn Phú - Invest, mỗi hoạt động đều là mắt xích quan trọng trong lộ trình xây dựng doanh nghiệp trở thành một tổ chức học tập. Các cán bộ nhân viên không đơn thuần chỉ đóng vai trò là người tiếp nhận thông tin giảng dạy từ các chuyên gia và ban lãnh đạo, quản lý, mà mỗi người đều có thể trở thành giảng viên trong vị trí chuyên môn của mình", đại diện công ty chia sẻ.

Bên cạnh đó, Văn Phú - Invest tập trung tạo ra sự khác biệt trong cách thức quản lý, vận hành hệ thống để đáp ứng cho công cuộc chuyển mình bằng chương trình đào tạo về kỹ năng, kiến thức cho cấp quản lý và lãnh đạo như "Nghi thức ngoại giao cho nhà lãnh đạo" hay khóa đào tạo "Leader Mindset - Thay đổi tư duy lãnh đạo".

Không chỉ chú trọng đến năng lực của ban lãnh đạo, quản lý và nhân sự, đơn vị này còn chú trọng đến đời sống tinh thần và tính kết nối trong nội bộ tổ chức.

Mới đây nhất, Văn Phú - Invest tổ chức sự kiện Hội thao 'To The Next - Vững nhịp chuyển mình" với hàng loạt bộ môn thi đấu thắt chặt tình đồng đội. Xuất phát từ mục tiêu nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, hội thao là nơi diễn ra cuộc tranh đua kịch tính, nơi tinh thần đồng đội lên cao, nhằm tiếp thêm năng lượng và ý chí tập thể cùng vững bước chân, kiên tâm với hành trình chuyển mình.

Hội thao "To the Next - Vững nhịp chuyển mình" với sự tham gia của gần 300 cán bộ nhân viên Văn Phú - Invest (Ảnh: Văn Phú - Invest).

Bước đệm cho tương lai rực rỡ

Chú trọng phát triển toàn diện nguồn nhân lực trong nhiều năm, mang đến chính sách phúc lợi hấp dẫn dành cho cán bộ công nhân viên được kỳ vọng tạo ra nội lực vững mạnh cho Văn Phú - Invest bởi nguồn nhân lực có tâm - có tài có thể giúp doanh nghiệp này vững vàng vượt qua thách thức, nâng cao giá trị thương hiệu trên thương trường.

"Tất yếu của dấu ấn đó là nhờ nỗ lực trong hành trình chuyển mình đầy quyết tâm của Văn Phú - Invest. Sự chuyển mình đầy rõ nét của doanh nghiệp khởi phát từ năng lực nội tại, là bước đà cho những bước tiến mạnh mẽ của Văn Phú - Invest trong thời gian tới. Nhìn lại hành trình xây dựng và giữ trọn thương hiệu 20 năm qua, cuộc chuyển mình của Văn Phú - Invest vẫn sẽ không ngừng diễn ra, tiếp tục hướng tới giá trị tốt đẹp và bền vững", đại diện công ty cho hay.