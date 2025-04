Vai trò của chị gái Quang Linh Vlogs trong Công ty Chị Em Rọt

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng", khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) và Phạm Quang Linh (Quang Ling Vlogs) cùng 3 đồng phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định sản phẩm Thực phẩm bổ sung Kera SuperGreens Gummies (thường được gọi là kẹo rau củ Kera) là sản phẩm của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (Công ty Chị Em Rọt), do Công ty cổ phần Asia life sản xuất là "hàng giả".

Tại Công ty Chị Em Rọt, ngoài Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs, Lê Tuấn Linh và Lê Thành Công còn có 2 cổ đông đáng chú ý khác là Phạm Thị Nhật Lệ và Trần Chí Tâm lần lượt góp 13,66% và 13,67% vốn điều lệ, tương đương góp hơn 683 triệu đồng mỗi người. Tỷ lệ vốn góp của 2 cá nhân này tương đương với tỷ lệ vốn góp của Quang Linh Vlogs là 683,5 triệu đồng.

Chỉ sau một tháng hoạt động, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ từ 5 tỷ đồng lên 15 tỷ đồng, nhưng không công khai thông tin chi tiết về cơ cấu góp vốn mới.

Ngoài ra, Phạm Thị Nhật Lệ còn là cổ đông thành lập Công ty cổ phần Ẩm thực Tân Khanh - đơn vị sở hữu và vận hành nhà hàng cơm niêu mà Quang Linh Vlogs từng góp 750 triệu đồng (chiếm 25% vốn).

Theo đó, tại công ty này, Phạm Thị Nhật Lệ góp 720 triệu đồng (tương đương 24% vốn). Chỉ sau gần 2 tháng hoạt động, công ty cũng tăng vốn lên 20 tỷ đồng. Tuy nhiên cơ cấu cổ đông góp vốn không được tiết lộ. Đến ngày 17/3, sau lùm xùm về kẹo rau củ Kera, Quang Linh Vlogs đã thông báo nhượng lại cổ phần của mình cho bà Nguyễn Thị Hằng.

Được biết Phạm Thị Nhật Lệ, sinh năm 1996, là chị gái của Quang Linh Vlogs. Bên cạnh việc là cổ đông của một số công ty liên quan em trai, nữ TikToker sở hữu hơn 810.000 lượt theo dõi cũng thường giúp Quang Linh Vlogs quản lý một số công việc ở Việt Nam.

Đặc biệt, chị gái Quang Linh Vlogs còn quản lý việc kinh doanh các mặt hàng ăn vặt như bánh trung thu, bò khô, heo khô, xoài sấy dẻo, burger táo đỏ... mang thương hiệu Quang Linh Food trên các kênh mạng xã hội.

Ngoài ra, Nhật Lệ cùng Nguyễn Tiến (TikToker Tiến Nguyễn) - người bạn thân thiết của Quang Linh Vlogs - cũng thường xuyên xuất hiện trong các phiên livestream quảng cáo, bán hàng của Quang Linh và Hằng Du Mục. Đáng chú ý, chị gái Quang Linh Vlogs không ít lần bị cộng đồng mạng chỉ trích vì những lời đùa có phần kém duyên trong livestream.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án Sản xuất hàng giả tại Công ty cổ phần Asia Life và Công ty Chị Em Rọt xảy ra tại TPHCM và Đắk Lắk.

Trong đó, cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với Nguyễn Phong - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Asia Life; Lê Tuấn Linh - Giám đốc, đại diện pháp luật Công ty Chị Em Rọt; Lê Thành Công - Thành viên HĐQT công ty.

Bộ Công an cũng khởi tố Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) - Thành viên HĐQT và Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục) - Chủ tịch HĐQT công ty. Quá trình điều tra, Bộ Công an xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm Sản xuất hàng giả là thực phẩm và Lừa dối khách hàng.