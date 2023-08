USD giao ngay lên cao kỷ lục, vượt 25.000 đồng

Sau nhiều lần điều chỉnh giá bán USD cho các ngân hàng thương mại từ đầu năm, hôm nay (15/8), Ngân hàng Nhà nước tăng giá bán USD giao ngay tại Sở Giao dịch thêm 35 đồng, từ 24.990 đồng/USD lên 25.025 đồng/USD. Đây cũng là mức giá bán USD giao ngay cao nhất từ trước đến nay.

Với biên độ 5% như hiện tại, các ngân hàng được phép giao dịch ở mức thấp nhất 22.686 đồng/USD và cao nhất 25.075 đồng/USD.

Giá USD trong ngân hàng cũng tăng mạnh, vượt 24.000 đồng và mức cao nhất nửa năm nay. Vietcombank tăng giá cả 2 chiều mua bán thêm 60 đồng, lên 23.745-24.115 đồng/USD. Còn tại Eximbank, tỷ giá USD hiện về sát 23.730-24.120 đồng. Từ đầu tháng, tỷ giá USD trong các ngân hàng đã tăng hơn 1%.

Trên thị trường tự do, các điểm thu đổi ngoại tệ đang niêm yết giá mua bán USD quanh 23.800-23.900 đồng, tăng 50 đồng chiều mua và 70 đồng chiều bán so với hôm qua. Còn so với đầu tháng, giá USD trên thị trường này đã tăng khoảng 300 đồng.

Giá USD trong nước tăng theo diễn biến thế giới khi sức mạnh đồng bạc xanh được hỗ trợ trước nhiều thông tin quốc tế. USD-Index - chỉ số đo sức mạnh đồng bạc xanh so với các rổ tiền tệ khác - sáng nay vượt 103 điểm, đạt mức cao nhất hơn một tháng.

Sau khoảng nửa năm ổn định, theo giới chuyên gia, tỷ giá có xu hướng tăng trong những ngày gần đây do áp lực đồng nhân dân tệ yếu đi, gây áp lực lên đồng Việt Nam.

Trung Quốc đã giảm lãi suất mạnh nhất kể từ năm 2020. Theo đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) hạ lãi suất với công cụ cho vay trung hạn (MLF) từ 2,65% xuống 2,5%. Đây là khoản vay mà PBOC cấp cho một số tổ chức tín dụng đáp ứng tiêu chuẩn của cơ quan này. Từ đầu năm, nhân dân tệ đã mất khoảng 5% so với USD và là một trong những đồng tiền có diễn biến tệ nhất châu Á.

Các chuyên gia của Shinhan Bank lưu ý, Việt Nam có thể chịu tác động bởi nền kinh tế Trung Quốc do tỷ trọng xuất nhập khẩu sang Trung Quốc lớn, áp đảo về cơ cấu thương mại. Đồng Việt Nam trước đây thường có xu hướng di chuyển cùng chiều với nhân dân tệ. Việc đồng nhân dân tệ suy yếu gần đây do lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc mất đà hồi phục, theo Shinhan Bank, đang tạo áp lực mất giá lên tiền đồng trong ngắn hạn.