Dreame ứng dụng AI giúp việc dọn nhà ngày Tết không còn là nỗi lo

Dreame, thương hiệu đã có mặt tại hơn 100 thị trường, khẳng định vị thế trong lĩnh vực thiết bị vệ sinh thông minh bằng cách tích hợp sâu AI vào các tính năng thực tế. Nhờ vậy công cuộc dọn nhà đón Tết sẽ thảnh thơi hơn.

AI nhận diện vật thể: Giải quyết triệt để nỗi lo robot bị kẹt

Dreame biến robot hút bụi lau nhà thành một “osin công nghệ” thực thụ: tự chủ, thông minh và đáng tin cậy. Điều này thể hiện rõ ở khả năng nhận diện vật thể bằng AI.

Hệ thống điều hướng thông minh kết hợp camera và cảm biến cho phép robot nhận diện đến hơn 240 vật thể khác nhau trong nhà. Từ dây điện, dép, đồ chơi trẻ em cho đến chất thải thú cưng, mọi thứ đều được robot “nhìn thấy” và xử lý chính xác.

Robot của Dreame có khả năng nhận diện chính xác mọi đồ vật trên sàn (Ảnh: Dreame).

Nhờ đó, robot không chỉ tạo bản đồ chi tiết mà còn chủ động né tránh vật cản, nhận diện thảm, phân biệt vết bẩn để điều chỉnh lực hút và chế độ lau phù hợp. Đây là yếu tố cốt lõi để đảm bảo robot hoạt động trơn tru mỗi ngày.

Người dùng không còn phải chạy đi “giải cứu” robot bị mắc kẹt dưới gầm giường hay vướng vào dây sạc - một vấn đề phổ biến ở robot hút bụi trước đây.

Khi robot không chỉ biết né mà còn biết leo

Trong thực tế sử dụng, né vật cản thôi chưa đủ. Nhiều gia đình Việt có bậc thềm phân chia khu vực, chân đế nội thất cao hoặc các mặt sàn chênh lệch. Đây là thách thức khiến nhiều robot không thể tiếp cận toàn bộ không gian.

Dreame giải quyết bài toán này bằng "đôi chân cơ học" ProLeap, trang bị trên các dòng cao cấp như X50 series, Aqua10 series và Matrix10 Ultra. Công nghệ này cho phép robot leo bậc thềm đôi cao đến 8cm và bậc đơn 4,2cm.

Khả năng leo cao vượt trội giúp robot Dreame đi tới nhiều nơi trong nhà dễ dàng (Ảnh: Dreame).

Hệ thống AI tích hợp sẽ phân tích địa hình, nhận diện độ cao và chỉ kích hoạt ProLeap khi cần thiết. Robot có thể vượt qua vật cản rồi tiếp tục di chuyển mượt mà đến mọi ngóc ngách. Đây là minh chứng rõ ràng cho triết lý của Dreame: công nghệ phải phục vụ thực tế, giải quyết đúng vấn đề người dùng gặp phải.

Dọn nhà và chăm thú cưng trong cùng một thiết bị

Với các gia đình có thú cưng, việc dọn lông rụng, xử lý mùi và theo dõi hoạt động của thú cưng luôn là bài toán khó. Dreame đưa AI vào tính năng Pet Care để biến robot hút bụi lau nhà thành một trợ lý chăm thú cưng đúng nghĩa.

Robot có thể nhận biết khu vực thú cưng hay lui tới và tự động tăng cường làm sạch; điều chỉnh lực hút mạnh hơn, lau kỹ hơn; tự động chuyển qua dung dịch vệ sinh mùi thú cưng; chụp ảnh hoặc quay vlog về thú cưng khi người dùng vắng nhà.

Robot của Dreame vừa vệ sinh vừa trông chừng thú cưng với hệ thống camera AI tích hợp (Ảnh: Dreame).

Nhờ AI quan sát và phân tích, robot không chỉ dọn sạch mà còn giúp chủ nhân theo dõi những khoảnh khắc đáng yêu của thú cưng. Đây là sự kết hợp giữa tiện ích và cảm xúc - điều mà Dreame luôn hướng đến trong hệ sinh thái sản phẩm của mình.

Cánh tay cơ học GapFree: Giải pháp cho sàn ẩm và mép tường khó xử lý

Không chỉ robot hút bụi mới được nâng cấp bằng AI, Dreame tiếp tục thể hiện tinh thần dẫn đầu với "cánh tay cơ học" GapFree trên dòng máy hút bụi lau nhà H15 và H16 Series.

Công nghệ này hoạt động dựa trên hệ thống cảm biến, tự động kích hoạt ngay khi kéo lùi sản phẩm. "Cánh tay" GapFree sẽ hạ xuống để gom sạch nước đọng, hữu ích trong mùa nồm ẩm; tiếp cận sát chân tường, chân nội thất; lau sạch các mép sàn mà cây lau truyền thống hay robot thường bỏ sót.

“Cánh tay cơ học" GapFree giải quyết triệt để vấn đề đọng nước trên sàn (Ảnh: Dreame).

Đây là bước tiến quan trọng, giúp người dùng bớt nỗi lo vấn đề sàn lâu khô, đồng thời thăng hạng tính linh hoạt của máy hút bụi lau nhà khi làm sạch sâu phần góc cạnh, mép tường.

GapFree (bên trái) giúp tiếp cận và làm sạch mép tường vượt trội (Ảnh: Dreame).

Sự khác biệt của Dreame không chỉ nằm ở tính năng mà còn ở tư duy phát triển: công nghệ phải giải quyết vấn đề thực tế, mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng và tự động hóa tối đa.

Khi AI được tích hợp sâu vào từng sản phẩm, người dùng Việt có thể tận hưởng một cuộc sống tiện nghi hơn, đặc biệt trong những dịp bận rộn như Tết.

Năm hết tết đến, Dreame Việt Nam vừa giới thiệu nhiều sản phẩm mới để giúp người dùng thảnh thơi dọn dẹp, nổi bật với Dreame X50 Pro Ultra - bản nâng cấp mạnh hơn của X50 Ultra - robot hút bụi lau nhà cao cấp bán chạy nhất trên Shopee năm 2025; Máy hút bụi lau nhà Dreame H16 Pro Steam lau nhà bằng hơi nóng 200 độ C, tích hợp 2 cánh tay cơ học.

