Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tặng một công ty cho VinFast

Theo thông báo từ Vingroup, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn này - ông Phạm Nhật Vượng - đã công bố tặng 99,8% Công ty cổ phần Giải pháp Năng lượng VinES cho Công ty VinFast.

Sau sáp nhập, VinFast sẽ tự chủ về công nghệ pin - cấu phần quan trọng của xe điện - đồng thời làm chủ được chuỗi sản xuất, gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường

Theo đó, VinES sẽ được sáp nhập vào VinFast nhằm chủ động công nghệ và tập trung nguồn lực để tăng cường nghiên cứu, phát triển pin cho các dòng xe điện của VinFast.

VinES có tổng đầu tư vốn pháp định là 6.500 tỷ đồng (Ảnh: Vingroup).

VinES là công ty thành viên của hệ sinh thái Vingroup có tổng đầu tư vốn pháp định 6.500 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất pin lithium-ion chất lượng cao ứng dụng cho xe điện, hệ thống lưu trữ năng lượng và các ứng dụng khác.

Sau khi sáp nhập, VinFast sẽ được kế thừa toàn bộ các bằng sáng chế tế bào pin, pack pin, nhà xưởng, công nghệ, các quan hệ đối tác, cũng như hợp đồng với các nhà cung cấp của VinES.

Bà Lê Thị Thu Thủy - Phó chủ tịch Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu - nói: "Việc sáp nhập VinES vào VinFast giúp chúng tôi chủ động trong các mảng công nghệ pin và nguồn cung ứng pin cho xe điện, tối ưu chi phí và gia tăng hàm lượng công nghệ cho xe VinFast. Đây cũng là một bước tiến quan trọng trong việc phát triển và kiểm soát chuỗi cung ứng và dây chuyền sản xuất tích hợp, đẩy mạnh hơn nữa thế mạnh cạnh tranh cho xe điện VinFast".

Trước đó, vào cuối tháng 4, ông Phạm Nhật Vượng đã công bố tặng 1 tỷ USD cho VinFast từ nguồn tài sản cá nhân. Cùng với ông Vượng, Tập đoàn Vingroup do ông sáng lập cũng thông báo tài trợ không hoàn lại 500 triệu USD và cho vay 1 tỷ USD trong thời hạn tối đa 5 năm nhằm gia tăng nguồn lực cho các mục tiêu tăng trưởng lên quy mô toàn cầu của VinFast.

Về phía VinFast, doanh nghiệp này đã niêm yết trên sàn Nasdaq, Mỹ vào hồi trung tuần tháng 8. Đóng cửa phiên giao dịch 11/10, cổ phiếu VFS của VinFast tăng 8,41% lên 8,12 USD. Theo đó, vốn hóa thị trường của VinFast ở mức 18,93 tỷ USD, xếp thứ 22 trong danh sách những doanh nghiệp ô tô lớn nhất thế giới.

Theo báo cáo kết quả báo cáo tài chính tự lập vừa được VinFast công bố, trong quý II vừa qua, hãng xe đạt 7.488 tỷ đồng doanh thu bán xe (tương ứng 314,6 triệu USD), tăng 147% so cùng kỳ và tăng 387,3% so với quý I. Qua đó đưa tổng doanh thu quý II lên mức 7.953 tỷ đồng (tương ứng 334,1 triệu USD), tăng 131,2% so cùng kỳ và tăng 303,3% so với quý I. Tổng doanh thu chủ yếu đến từ doanh thu bán ô tô điện.

Hãng xe của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận lỗ gộp từ hoạt động kinh doanh là 715 tỷ đồng (tương ứng 114,1 triệu USD). Con số này tăng 7,5% so với quý II năm ngoái và giảm 28,7% so với quý I. Nhờ đó, biên lợi nhuận gộp được cải thiện lên mức -34,1% trong quý II vừa qua so với mức -73,4% trong quý II/2022 và -193,2% trong quý I.

Phía VinFast cũng công bố mức thua lỗ từ hoạt động kinh doanh ở mức 230 tỷ đồng (387,8 triệu USD), con số này giảm 20% so với quý II/2022 và giảm 17,2% so với quý I. Mức lỗ giảm chủ yếu nhờ doanh thu tăng mạnh và biên lợi nhuận cải thiện so với các quý trước.

Quý II vừa qua, lỗ ròng của hãng đã giảm 8,2% so với cùng kỳ và giảm 11,2% so với quý I, ở mức 12.535 tỷ đồng (526,7 triệu USD). Tổng tài sản đạt 116.828 tỷ đồng (4,91 tỷ USD) tại thời điểm 30/6.