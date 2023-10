Ông Phạm Nhật Vượng có thêm "nữ tướng" mới quản lý 83 trung tâm thương mại

Ngay trong hôm nay (11/10), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE) thông qua nghị quyết bổ nhiệm bà Phạm Thị Thu Hiền giữ chức Tổng giám đốc thay cho bà Trần Mai Hoa. Bà Hiền đồng thời sẽ là người thực hiện công bố thông tin cho doanh nghiệp này.

Trước khi được bổ nhiệm, bà Phạm Thị Thu Hiền là Phó tổng giám đốc kinh doanh và marketing. Theo quyết định bổ nhiệm, Bà Hiền sẽ giữ chức Tổng giám đốc Vincom Retail trong nhiệm kỳ 5 năm 2023-2028.

Tân Tổng giám đốc Vincom Retail (Ảnh: VRE).

Bà Phạm Thị Thu Hiền sinh năm 1977, là cử nhân ngành tài chính ngân hàng - Học viện Ngân hàng và thạc sĩ ngành quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bà có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là mảng kinh doanh bất động sản bán lẻ.

Gia nhập Vincom Retail từ năm 2014, bà Hiền đảm nhiệm vị trí Giám đốc kinh doanh quản lý nhóm khách chuỗi, khách lớn và khách quốc tế, sau đó là vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách kinh doanh và marketing kể từ tháng 3/2021 cho đến khi được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc công ty. Bà cũng là người trực tiếp đưa các thương hiệu quốc tế lớn có mặt tại hệ thống trung tâm thương mại Vincom.

Về phía bà Trần Mai Hoa, dù không còn đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Vincom Retail nhưng bà sẽ tiếp tục tham gia công tác định hướng chiến lược cho công ty trong vai trò Thành viên HĐQT. Trước đó, vào ngày 31/8, bà Trần Mai Hoa đã được HĐQT Vincom Retail tái bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc, thời hạn đến ngày 30/8/2028.

Cùng ngày, ban giám đốc của Vincom Retail cũng được bổ sung một thành viên mới là bà Vũ Tuyết Hằng. Bà Hằng giữ chức Phó tổng giám đốc thường trực của Vincom Retail để hỗ trợ HĐQT, Ban giám đốc quản trị các hoạt động chung của công ty. Ngoài ra, bà Vũ Tuyết Hằng còn chịu trách nhiệm chính về vận hành hệ thống trung tâm thương mại Vincom trên cả nước.

Bà Hằng gia nhập Vingroup từ năm 2005 và từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng trong Ban điều hành Vingroup.

Tính đến hết ngày 30/9, Vincom Retail sở hữu 83 trung tâm thương mại, hiện diện tại 44 tỉnh và thành phố trên toàn quốc. Với tổng diện tích mặt sàn bán lẻ lên tới gần 1,8 triệu m2 , đơn vị thành viên của Vingroup là nhà phát triển, sở hữu, quản lý và vận hành mặt bằng bán lẻ hàng đầu Việt Nam về quy mô, tốc độ phát triển, và trải nghiệm khách hàng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Vincom Retail, trong quý II, công ty đạt 2.173 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, hoạt động kinh doanh trung tâm thương mại ghi nhận doanh thu 1.943 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022. Theo đó, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.001 tỷ đồng, tăng hơn 29% so với cùng kỳ năm trước.