Tuổi 26 có 1 tỷ đồng nên đầu tư ra sao?

Trường hợp:

Tôi 26 tuổi, làm việc tại TPHCM với thu nhập ổn định 20-25 triệu đồng/tháng, chưa lập gia đình. Sau 4 năm đi làm và tiết kiệm, tôi đã tích lũy được 1 tỷ đồng gửi tiết kiệm ngân hàng.

Tôi chưa có nhà riêng, đang thuê căn hộ 6 triệu đồng/tháng. Tôi chưa từng đầu tư chứng khoán, bất động sản hay kinh doanh. Tôi mong muốn dùng số tiền 1 tỷ đồng để đầu tư nhằm tăng trưởng tài sản, nhưng vẫn giữ mức độ an toàn tương đối. Thời gian dự kiến giữ khoản đầu tư 5-7 năm.

Với độ tuổi, kinh nghiệm và mục tiêu tài chính hiện tại, phương án phân bổ 1 tỷ đồng thế nào là hợp lý để vừa tối ưu lợi nhuận vừa quản trị rủi ro?

Chuyên gia tư vấn:

Chúc mừng bạn với tuổi đời còn rất trẻ nhưng đã đạt được những cột mốc tài chính ban đầu rất đáng khích lệ. Tôi tin tưởng rằng tiếp tục trên hành trình này, bạn sẽ còn tiến xa và đạt được không chỉ những mục tiêu tài chính, mà còn cả các mục tiêu quan trọng khác nữa của cuộc đời mình.

Với câu hỏi của bạn, tôi đề xuất bạn tiếp tục thuê nhà một vài năm đến khi thu nhập tốt hơn và phân bổ vốn đầu tư theo 3 nguyên tắc là linh hoạt, đa dạng và học - thử - trưởng thành.

Linh hoạt

Linh hoạt là không tự khóa mình vào một quyết định vội vàng. Thuê nhà thêm vài năm giống như cho mình khoảng thở: mỗi tháng trích 3-5 triệu đồng mua đều các quỹ mở, cộng với tiền thưởng và các lần tăng lương, khoản dành dụm sẽ dần dày lên.

Và như thế, khi cơ hội mua nhà gõ cửa, bạn có thể đặt cọc nhiều hơn, vay ít đi, trả nợ nhẹ tay hơn. Khi đó đừng quên tự hỏi 3 điều.

Căn nhà đó có phù hợp cuộc sống của bạn trong vòng 3-5 năm tới? Bạn có đủ bảo hiểm và quỹ dự phòng 6 tháng chi tiêu, kể cả sau khi đặt cọc nhà và tính thêm chi phí phụ trội 5-8% các khoản nội thất và chi phí khác cho căn nhà? Tiền trả nợ có giữ trong 35-40% thu nhập kể cả khi lãi suất nhích thêm vài phần trăm? Nếu 3 điều kiện trên chưa đầy đủ thì lại một lần nữa… hoãn mua.

Giữ được linh hoạt là giữ được quyền lựa chọn, trong đó có lựa chọn sống nhẹ đầu hơn.

Đa dạng

Đa dạng là không bỏ tất cả trứng vào một giỏ. Với 1 tỷ đồng, hãy chia thành vài giỏ: một phần cho tiền mặt/quỹ dự phòng để yên tâm, một phần cho trái phiếu/quỹ thu nhập cố định (nhưng hãy lưu ý rằng lãi suất đang ở vùng thấp, và xu hướng sẽ gia tăng trong thời gian tới, không nên chọn kỳ hạn dài), phần còn lại cho quỹ mở có chiến lược đầu tư hợp lý và hiệu suất tốt thị trường để tăng trưởng.

Khi thị trường “rung lắc”, giỏ này “đỡ” giỏ kia, giúp bạn không hoảng hốt khi giá trị danh mục sụt giảm. Mỗi nửa năm đến một năm, hãy nhìn lại tỷ trọng và tái phân bổ về tỷ lệ hợp lý, đó chính là cách “bán cao, mua thấp” rất tự nhiên, không cần đoán đỉnh đáy.

Học - thử - trưởng thành

Đây là cách biến đầu tư thành thói quen đều đặn hàng tháng. Chẳng hạn như đầu tư cổ phiếu, bạn mua đều bất kể thị trường lên hay xuống, ghi lại cảm xúc khi danh mục rung lắc, và sau vài mùa lên xuống, bạn sẽ thấy mình bình thản hơn.

Như đã nhắc đến ở trên, bạn cần định kỳ điều chỉnh danh mục về tỷ lệ ban đầu, đặc biệt tránh mọi kiểu vay mượn để “đánh lớn”. Như tiếp tục như vậy, chỉ sau 12-18 tháng, bạn sẽ hiểu mình chịu đựng được đến đâu, cách mình phản ứng ra sao. Đó chính là bài luyện tập cảm xúc cần có để sau này bước vào quyết định mua nhà với sự tỉnh táo và chủ động.

Bạn 26 tuổi, có 1 tỷ đồng và 5-7 năm phía trước - đây là “độ tuổi vàng” để xây nền tài chính vững và giữ quyền lựa chọn. Phương án tiếp tục thuê nhà và đầu tư đa dạng sẽ giúp bạn tăng trưởng tài sản có kiểm soát, không bị kẹt thanh khoản, và sẵn sàng “bật mod” mua nhà khi thu nhập/hoàn cảnh thật sự chín muồi.

Bắt đầu ngay tháng này bằng tích sản chứng chỉ quỹ: nhỏ nhưng đều. Chúc bạn đi đường dài an tâm và đi nhanh khi cần.

Nguyễn Thu Giang - Cố vấn tài chính cấp cao

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Quản lý gia sản FIDT