Chính thức thí điểm giá điện 2 thành phần cho khách hàng sản xuất lớn

Thông tin từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết doanh nghiệp này đã hoàn thiện Đề án “Xây dựng hệ thống giá bán điện hai thành phần (giá công suất và giá điện năng) và lộ trình áp dụng cho ngành điện Việt Nam”.

Theo đó, Bộ Công Thương đồng ý phương án triển khai áp dụng thử nghiệm giá bán lẻ điện 2 thành phần (gồm giá công suất và giá điện năng) trên giấy từ tháng 10. Đối tượng áp dụng là các nhóm khách hàng sản xuất do EVN và các đơn vị thành viên bán lẻ trực tiếp, có sản lượng điện tiêu thụ bình quân từ 200.000kWh/tháng trở lên (tính trung bình 12 tháng gần nhất).

Đối với nhóm khách hàng sản xuất tham gia thí điểm giá điện 2 thành phần, sẽ áp dụng biểu giá thử nghiệm theo cấp điện áp. Cụ thể, khách hàng sử dụng điện cao áp (từ 110kV trở lên) có giá công suất 209.459 đồng/kW/tháng và giá điện năng dao động từ 843 đến 2.162 đồng/kWh tùy khung giờ.

Cấp điện áp Giá công suất (đồng/kW/tháng) Giá điện năng bình thường (đồng/kWh) Giá điện năng cao điểm (đồng/kWh) Giá điện năng thấpp điểm (đồng/kWh) Cao áp (U≥110kV) 209.459 1.253 2.162 843 Trung áp (22kV≤ U<110kV) 235.414 1.275 2.182 859 Trung áp (6kV≤U<22kV) 240.050 1.280 2.189 871 Hạ áp (U<6kV) 286.153 1.332 2.251 904

Ở cấp trung áp 22kV≤ U<110kV và 6kV≤ U<22kV, giá công suất lần lượt là 235.414 đồng/kW/tháng và 240.050 đồng/kW/tháng; giá điện năng trong khung 859-2.189 đồng/kWh. Với cấp hạ áp (dưới 6kV), giá công suất cao nhất ở mức 286.153 đồng/kW/tháng, còn giá điện năng từ 904 đến 2.251 đồng/kWh.

Kể từ tháng 10, các Tổng Công ty Điện lực/Công ty Điện lực sẽ thực hiện gửi thông báo kết quả tính toán tiền điện thử nghiệm trên giấy theo giá bán điện 2 thành phần cho khách hàng thuộc đối tượng thử nghiệm.

Trong đó có so sánh về tiền điện theo biểu giá điện một thành phần hiện hành và tiền điện theo giá điện 2 thành phần. EVN lưu ý rõ đây mới chỉ là hoạt động thử nghiệm và tính toán trên giấy, chưa áp dụng trên hóa đơn tiền điện thực tế trong thời gian thử nghiệm.

EVN cho biết, việc triển khai thử nghiệm tính toán trên giấy dựa trên số liệu thực tế nhằm chuẩn bị cho việc áp dụng giá điện hai thành phần theo quy định của Luật Điện lực (sửa đổi).

Mục tiêu từng bước thay thế biểu giá điện một thành phần hiện nay, bảo đảm phù hợp với hạ tầng kỹ thuật của ngành điện, khung pháp lý và khả năng thích ứng của người tiêu dùng với cơ chế giá mới.