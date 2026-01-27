Tư duy chiến lược và lựa chọn thông minh trong tái định vị đầu tư
(Dân trí) - Các chuyên gia chia sẻ về cơ hội và thách thức, chiến lược đầu tư để thành công, tại tọa đàm phát trên báo Dân trí lúc 15h30 ngày 27/1.
Kinh tế Việt Nam đang bước sang một kỷ nguyên phát triển mới, nơi kinh tế xanh - kinh tế số - kinh tế tuần hoàn với sự hỗ trợ của công nghệ trở thành đầu tàu dẫn dắt cho mọi hoạt động.
Ở đó, hoạt động đầu tư, dù của cá nhân hay tổ chức, đều không còn là câu chuyện của những quyết định ngắn hạn, mà là quá trình lựa chọn chiến lược dài hạn - nơi kỷ luật, quản trị rủi ro, năng lực thích ứng và tầm nhìn bền vững trở thành những yếu tố quyết định thành công. Đầu tư, hơn bao giờ hết, gắn chặt với năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và sự phát triển ổn định của nền kinh tế.
Nhằm mang tới bức tranh toàn cảnh về cơ hội và thách thức, cùng những phân tích bài bản về lựa chọn chiến lược đầu tư, báo Dân trí phối hợp cùng Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức tọa đàm "Tái định vị hoạt động đầu tư - Tư duy chiến lược và lựa chọn thông minh".
Tọa đàm diễn ra tại tòa soạn báo Dân trí lúc 15h30 ngày 27/1 với sự tham gia của các khách mời gồm:
- PGS. Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách nông nghiệp và môi trường.
- TS. Lê Thị Giang, Phó trưởng Bộ môn Luật Dân sự, trường Đại học Luật Hà Nội.
- Ths. Luật sư Phạm Văn Thảo, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hưng Thịnh Việt Nam.
