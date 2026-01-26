Tái định vị chiến lược đầu tư trong kỷ nguyên mới

Trong vài năm trở lại đây, kinh tế toàn cầu và khu vực liên tục xuất hiện nhiều chuyển động mới, khi những biến động địa chính trị và sự phát triển của ngành kinh tế số đang làm thay đổi căn bản cách thức đầu tư của không ít doanh nghiệp cũng như cá nhân.

Từ mô hình đầu tư tài sản truyền thống, đầu tư vào kinh tế xanh - kinh tế số đang mang đến nhiều cơ hội song hành với rủi ro, khiến các quyết định đầu tư trở nên phức tạp, đòi hỏi tư duy dài hạn và khả năng quản trị chiến lược.

Không chỉ còn là việc dịch chuyển dòng vốn, cách thức đầu tư trong giai đoạn mới đã trở thành bài toán chiến lược về năng lực dự báo, lựa chọn ngành, kênh và sản phẩm phù hợp với cấu trúc rủi ro mới của nền kinh tế. Do đó, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tổ chức tài chính cần thay đổi cách nhìn để thích ứng với chu kỳ kinh tế mới và mô hình quản trị tài sản hiện đại.

Nhằm đồng hành với các nhà đầu tư trong nước, báo Dân trí và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) đã phối hợp tổ chức tọa đàm “Tái định vị đầu tư: Tư duy chiến lược cho lựa chọn thông minh” với sự tham gia của 3 chuyên gia khách mời là PGS. Nguyễn Đình Thọ - Phó Viện trưởng Viện Chiến lược chính sách nông nghiệp và môi trường; TS. Lê Thị Giang - Phó trưởng Bộ môn Luật Dân sự, trường Đại học Luật Hà Nội và ThS. Luật sư Phạm Văn Thảo - Giám đốc Công ty Luật TNHH Hưng Thịnh Việt Nam.

Tọa đàm hướng đến việc phân tích các biến số chính đang ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư: cấu trúc thị trường, xu hướng vốn quốc tế, sự chuyển dịch năng lượng - công nghệ, các chính sách điều tiết mới và hành vi tiêu dùng thay đổi.

Đồng thời, các khách mời cũng phân tích sự thay đổi trong kỳ vọng của nhà đầu tư, sự chuyển hướng từ lợi suất ngắn hạn sang an toàn, bền vững và đồng hành cùng các xu hướng phát triển dài hạn như chuyển đổi xanh, kinh tế số, hạ tầng thông minh hay tài chính bền vững, đi kèm với đòi hỏi chủ động tái cơ cấu chiến lược và mô hình tăng trưởng để tiếp cận dòng vốn mới hiệu quả hơn.

Những lời khuyên về tư duy chiến lược như: thiết lập khẩu vị rủi ro rõ ràng, đánh giá khả năng chịu đựng biến động, tối ưu danh mục, tăng cường phân bổ, hay xác định mục tiêu tài chính theo từng giai đoạn, đặt trong logic quản trị tổng thể và được hỗ trợ bởi thông tin, dữ liệu và công cụ tính toán hiện đại cũng được đề cập đến trong tọa đàm này.

Bên cạnh đó, chương trình cũng đặt ra các câu hỏi xoay quanh thách thức của doanh nghiệp Việt Nam, khi nhiều đơn vị đang ở giai đoạn cần tái cấu trúc chiến lược vốn, mô hình vận hành và năng lực cạnh tranh để vừa đón đầu dòng vốn, vừa duy trì tăng trưởng ổn định trong thời kỳ thị trường biến động.

Tọa đàm được kỳ vọng sẽ mang đến nhiều thông tin giá trị giúp nhà đầu tư, doanh nghiệp và công chúng tiếp cận góc nhìn toàn diện hơn về việc tái định vị đầu tư trong bối cảnh mới, trong đó có góc nhìn chính sách và môi trường đầu tư, đặc biệt là các cơ chế hỗ trợ thị trường vốn và thị trường tài chính nhằm nâng cao khả năng huy động, phân bổ và sử dụng vốn cho nền kinh tế.

Tọa đàm sẽ được phát sóng vào lúc 15h30 ngày 27/1 trên báo Dân trí.