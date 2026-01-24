Từ 14/2, người có thu nhập từ 2 nơi phải quyết toán thuế ở nơi cao nhất

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, Chính phủ đã sửa đổi, bổ sung quy định về địa điểm nộp hồ sơ khai quyết toán thuế đối với trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ 2 nơi trở lên.

Trước đó, Nghị định 126 đã quy định cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại hai nơi trở lên có thể nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú, tùy từng trường hợp cụ thể.

Tuy nhiên, từ ngày 14/2, người có thu nhập từ tiền lương, tiền công thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn từ hai nơi trở lên sẽ nộp hồ sơ khai quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức trả thu nhập lớn nhất trong năm.

Trường hợp có nhiều nguồn thu nhập lớn nhất trong năm và các khoản thu này bằng nhau, cá nhân được lựa chọn nộp hồ sơ quyết toán tại một trong những cơ quan thuế quản lý trực tiếp tổ chức chi trả các nguồn thu nhập đó.

Đối với trường hợp cá nhân nộp hồ sơ khai quyết toán thuế không đúng địa điểm theo quy định, cơ quan thuế đã tiếp nhận hồ sơ sẽ căn cứ dữ liệu trên hệ thống quản lý ngành thuế để hỗ trợ chuyển hồ sơ đến đúng cơ quan thuế có thẩm quyền, bảo đảm việc quyết toán thuế được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Kiểm tra giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Nghị định 373/2025 đã cập nhật quy định về khai thuế thu nhập cá nhân theo quý. Theo đó, người nộp thuế đang thực hiện khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng sẽ được lựa chọn khai theo quý nếu đáp ứng đủ điều kiện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

Bên cạnh đó, nghị định bổ sung quy định xử lý trường hợp người nộp thuế đã khai thuế theo quý nhưng không đủ điều kiện khai thuế theo quý.

Theo quy định mới, trường hợp người nộp thuế đã khai thuế theo quý nhưng thực tế không đủ điều kiện thì sẽ bị xử lý theo 2 tình huống như sau:

Trong đó, trường hợp người nộp thuế tự phát hiện không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo, nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó và tính tiền chậm nộp theo quy định.

Trường hợp cơ quan thuế phát hiện người nộp thuế không đủ điều kiện khai thuế theo quý thì cơ quan thuế ban hành văn bản yêu cầu người nộp thuế khai thuế theo tháng kể từ tháng đầu của quý tiếp theo, nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng của các quý trước đó và tính tiền chậm nộp theo quy định, trừ trường hợp cơ quan thuế phát hiện qua kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế.

Người nộp thuế phải thực hiện khai thuế theo tháng và nộp lại hồ sơ khai thuế theo tháng theo văn bản đề nghị của cơ quan thuế.

Người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế đối với hồ sơ khai thuế của các kỳ tính thuế phải nộp lại do thay đổi kỳ tính thuế. Hồ sơ khai thuế các tháng đã nộp lại được xác định là hồ sơ thay thế cho hồ sơ khai thuế theo quý đã nộp.