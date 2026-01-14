3 mốc nộp thuế quan trọng cần lưu ý để tránh bị phạt

Thời điểm đầu năm 2026 tập trung nhiều hạn nộp hồ sơ khai thuế liên quan đến kỳ tính thuế cuối năm 2025 và quyết toán thuế năm, nếu không lưu ý, người nộp thuế, doanh nghiệp và hộ kinh doanh dễ phát sinh chậm trễ, vi phạm hành chính và chi phí phát sinh không đáng có.

Nhằm hỗ trợ người nộp thuế, doanh nghiệp và hộ kinh doanh chủ động thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định pháp luật, cơ quan thuế mới đây đưa ra những lưu ý giúp các đối tượng này nắm bắt kịp thời những mốc thời gian kê khai, nộp thuế quan trọng.

Việc rà soát, ghi nhớ các mốc hạn nộp hồ sơ khai thuế theo tháng, theo quý và thời hạn quyết toán thuế năm 2025 sẽ giúp người nộp thuế chủ động kế hoạch tài chính, tuân thủ đúng quy định và hạn chế tối đa rủi ro pháp lý.

Kiểm tra giao dịch tiền (Ảnh: Mạnh Quân).

Cụ thể, theo quy định hiện hành, các nghĩa vụ khai, nộp thuế cho kỳ tính thuế năm 2025 được tập trung chủ yếu trong quý I. Có 3 mốc lưu ý với từng hồ sơ khai thuế.

Đối với hồ sơ khai thuế theo tháng, hạn cuối nộp là ngày 20/1, áp dụng cho kỳ tính thuế tháng 12/2025, bao gồm các sắc thuế như thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế tài nguyên…

Đối với hồ sơ khai thuế theo quý, hạn chót là ngày 2/2, áp dụng cho kỳ tính thuế quý IV/2025, chủ yếu là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Riêng hồ sơ quyết toán thuế năm 2025, bao gồm thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và báo cáo tài chính năm, thời hạn nộp được xác định là ngày 31/3.

Cơ quan thuế cũng lưu ý, trường hợp nộp chậm tiền thuế, người nộp thuế sẽ phải chịu lãi chậm nộp 0,03%/ngày, tính trên số tiền thuế nộp chậm.

Ngoài ra, hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế còn có thể bị xử phạt hành chính tùy theo mức độ vi phạm. Cụ thể, nộp chậm từ 1-30 ngày có thể bị cảnh cáo hoặc phạt từ 2-5 triệu đồng; chậm từ 31-90 ngày bị phạt 5-15 triệu đồng; trường hợp chậm trên 90 ngày, mức phạt có thể lên tới 15-25 triệu đồng.

Cơ quan thuế đề nghị người nộp thuế, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần chủ động rà soát hồ sơ, sổ sách kế toán; nộp tờ khai và quyết toán đúng thời hạn để tránh phát sinh tiền phạt và tiền chậm nộp.