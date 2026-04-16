Hỏa tốc triển khai áp thuế xăng dầu về 0% từ hôm nay

Cục Thuế (Bộ Tài chính) mới đây ban hành Công điện hoả tốc số 09 về việc triển khai một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026 của Quốc hội.

Lãnh đạo Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cũng có công văn hỏa tốc yêu cầu các chi cục hải quan khu vực triển khai thực hiện theo nội dung Nghị quyết. Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung nghị quyết đến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện theo quy định.

Trước đó, ngày 12/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Theo đó, thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut về 0 đồng. Thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng các loại cũng được giảm về 0%. Xăng, dầu diesel và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế VAT nhưng vẫn được khấu trừ đầu vào.

Chính sách này áp dụng từ hôm nay (16/4) đến hết ngày 30/6.

Nhân viên hỗ trợ người dân đổ xăng (Ảnh: Mạnh Quân).

Cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp nhập khẩu xăng, các mặt hàng dầu (diesel, dầu hỏa, mazut) và nhiên liệu bay không phải kê khai, tính nộp thuế VAT khi bán ra và ở khâu nhập khẩu.

Trong trường hợp khẩn cấp, Chính phủ được điều chỉnh (rút ngắn hoặc kéo dài) thời gian áp dụng chính sách này, và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất.

Theo báo cáo của Chính phủ, việc thuế bảo vệ môi trường với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, nhiên liệu bay, dầu hỏa và dầu mazut về 0% dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách Nhà nước bình quân 7.300 tỷ đồng/tháng. Tuy nhiên, đây là biện pháp tài khóa đặc biệt được áp dụng trong bối cảnh đặc biệt, nhằm hạn chế tác động của biến động giá năng lượng, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh xã hội.