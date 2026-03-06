Trung tâm Tài chính quốc tế phải đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế

Sáng 6/3, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số bộ, ngành, cơ quan Trung ương và 2 địa phương là TPHCM và Đà Nẵng về chiến lược của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam; Chiến lược phát triển của Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM và Đà Nẵng; Chương trình, kế hoạch làm việc của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao Bộ Tài chính, các bộ, ngành chức năng và 2 thành phố trong thời gian rất ngắn đã hoàn thành một khối lượng công việc tương đối lớn.

Tuy nhiên, mong muốn của Tổng Bí thư, của Thủ tướng Chính phủ là sau khi ra mắt, Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam phải có những hoạt động cụ thể đóng góp trực tiếp vào nền kinh tế.

Song đến giờ này cơ bản mới chỉ tập trung vào việc hình thành, kiện toàn tổ chức bộ máy, những hoạt động đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế còn chưa rõ nét.

Tinh thần chung là cần tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cho vận hành và phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam trong đó một mặt vừa phải bảo đảm xây dựng và hoàn thiện cơ chế chính sách, vấn đề về nguồn nhân lực, một mặt phải hướng mạnh tới những hoạt động đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế.

Về quy chế hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế, lãnh đạo Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị tổ chức một buổi làm việc do Phó Thủ tướng Thường trực chủ trì, có sự tham dự của các bộ, ngành hữu quan để sớm ban hành quy chế này.

Về chương trình, kế hoạch làm việc của Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, Bộ Tài chính cần tiếp thu các ý kiến phát biểu để bổ sung, hoàn thiện.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể đối với các bộ, ngành chức năng và 2 địa phương (Ảnh: VGP).

Hai thành phố (Đà Nẵng, TPHCM) cũng căn cứ vào dự thảo này để xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể của 2 cơ quan điều hành của 2 thành phố.

Đồng thời đề nghị 2 thành phố, mỗi tháng ít nhất có 1 sự kiện nào đó để công bố tới công chúng, như công bố về việc mở sàn giao dịch, một dịch vụ về các lĩnh vực sát với các yêu cầu về phát triển kinh tế, xã hội và đời sống người dân.

Hiện Bộ Nội vụ đã xây dựng dự thảo Nghị định về cơ chế chính sách đặc thù cho Hội đồng điều hành, 2 thành phố có thể căn cứ vào đó để xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù đối với cơ quan điều hành của mình.

Đồng thời, 2 thành phố cũng có thể căn cứ vào xu hướng phát triển, tiềm lực của mình để có thể xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù ưu tiên, ưu đãi vượt trội hơn.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể đối với các bộ, ngành chức năng và 2 địa phương trong việc hoàn thiện các cơ chế, chính sách, việc triển khai các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến tổ chức cơ quan giải quyết tranh chấp, tòa án chuyên biệt, cơ quan giám sát, hạ tầng công nghệ thông tin.

Lãnh đạo Chính phủ cũng đề nghị Tập đoàn Viettel hỗ trợ xây dựng phần mềm về điều hành của Hội đồng điều hành và 2 cơ quan điều hành tại 2 thành phố, phần mềm cung ứng các dịch vụ công như đóng thuế, khai báo môi trường, đăng ký lao động, làm visa...