Thành lập Cơ quan giúp việc Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, vừa ký ban hành Quyết định số 01/QĐ-HĐĐHTTTC về việc thành lập Cơ quan giúp việc Hội đồng điều hành.

Động thái này diễn ra ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định thành lập Hội đồng vào tháng 12/2025, cho thấy sự quyết liệt trong việc hoàn thiện khung khổ tổ chức để sớm đưa Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) vào vận hành thực tế.

Theo quyết định, Cơ quan giúp việc được định vị là bộ phận tham mưu chiến lược, hỗ trợ trực tiếp cho Chủ tịch Hội đồng trong công tác chỉ đạo và điều hành. Đơn vị này không chỉ dừng lại ở công tác hành chính mà giữ vai trò "nhạc trưởng" trong việc theo dõi, tổng hợp bức tranh toàn cảnh về tình hình xây dựng và phát triển IFC tại Việt Nam.

Lập Cơ quan giúp việc Hội đồng điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (Ảnh: IT).

Nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan này là xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác trình Chủ tịch Hội đồng phê duyệt, đồng thời đôn đốc, giám sát việc thực thi các kế hoạch đó. Đặc biệt, đây sẽ là đầu mối phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều hành tại hai địa bàn trọng điểm là TPHCM và Đà Nẵng, đảm bảo luồng thông tin và chỉ đạo được thông suốt từ Trung ương đến địa phương.

Cơ quan này cũng chịu trách nhiệm rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý thông qua các dự thảo quy chế, văn bản thuộc thẩm quyền; đồng thời tổng hợp các kiến nghị từ thực tiễn địa phương để báo cáo Hội đồng xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Về cơ cấu tổ chức, Cơ quan giúp việc được xây dựng theo mô hình Văn phòng chuyên trách, đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả. Bộ máy gồm các phòng chức năng như: Phòng Tổng hợp, Phòng Nghiệp vụ, Phòng Hợp tác quốc tế và các phòng khác tùy theo yêu cầu thực tế.

Văn phòng sẽ do Chánh Văn phòng đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng và pháp luật về toàn bộ hoạt động, từ quản lý nhân sự, tài chính, tài sản đến việc lập dự toán ngân sách hoạt động. Đơn vị này cũng là đầu mối triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế, quảng bá mô hình IFC của Việt Nam ra thế giới.