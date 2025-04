Trung Quốc bất ngờ tăng giá đồng nhân dân tệ, điều gì đang xảy ra?

PBOC vừa thiết lập tỷ giá tham chiếu của đồng nội tệ tại 7,2087 nhân dân tệ một USD. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên cơ quan này nâng giá nội tệ trong 7 ngày qua, nhằm phản ánh đồng USD đang yếu đi trên toàn cầu. Theo quy định, đồng tiền này được phép lên xuống trong biên độ 2%.

Tuần này, PBOC đã nới lỏng kiểm soát nội tệ, khi đưa tỷ giá tham chiếu vượt ngưỡng quan trọng là 7,2 nhân dân tệ đổi một USD. Đồng tiền này chịu sức ép khi nhà đầu tư lo ngại tác động từ các chính sách thuế của Mỹ lên kinh tế Trung Quốc.

Việc PBOC liên tiếp hạ giá đồng nhân dân tệ tham chiếu nhiều ngày qua từng làm dấy lên đồn đoán đây là chính sách nhằm đối phó thuế nhập khẩu của Mỹ.

Tỷ giá tham chiếu do PBOC ấn định, thường được xem là tỷ giá "neo", là công cụ chính sách quan trọng để định hướng biến động của đồng nhân dân tệ trên thị trường.

Trong nhiều tháng qua, PBOC duy trì sự ổn định cho tỷ giá này, nhưng gần đây đã bắt đầu điều chỉnh giảm khi Mỹ công bố mức thuế đối ứng cao "ngất ngưởng" đối với hàng hóa Trung Quốc.

Cụ thể, mức thuế mà Mỹ áp lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc hiện đã lên tới 145%, một quan chức Nhà Trắng xác nhận với CNBC.

Sắc lệnh hành pháp mới nhất của ông Donald Trump đã nâng thuế với Bắc Kinh từ 84% lên 125%. Tuy nhiên, mức thuế này được cộng thêm với khoản thuế 20% liên quan đến fentanyl mà ông Trump đã áp đặt trước đó đối với Trung Quốc. Vì vậy, con số tổng là 145%.

Diễn biến tỷ giá USD/nhân dân tệ trong năm qua (Ảnh: Reuters).

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng PBOC đang nỗ lực ổn định đồng nội tệ. Vài ngày trước, cơ quan này chỉ đạo các ngân hàng quốc doanh bán USD để hỗ trợ đồng nhân dân tệ.

Đồng nhân dân tệ yếu sẽ khiến hàng xuất khẩu rẻ hơn, xoa dịu sức ép đối với thương mại Trung Quốc, từ đó có thể phần nào bù đắp tác động tiêu cực từ các mức thuế mới. Tuy nhiên, các nhà kinh tế học cho rằng tốc độ mất giá mạnh có thể gây bất ổn tài chính và khiến dòng vốn rời khỏi đây.

Bà Ju Wang, Trưởng bộ phận chiến lược lãi suất và ngoại hối khu vực Trung Quốc tại ngân hàng BNP Paribas SA, cho rằng việc Trung Quốc làm suy yếu dần đồng nhân dân tệ là hoàn toàn hợp lý.

"Điều này sẽ đảm bảo đồng nhân dân tệ suy yếu một cách ổn định, đây là cách hiệu quả và không gây xáo trộn nhiều trong việc đối phó với thuế quan", bà nhận định trong báo cáo.

"Đồng nhân dân tệ mất giá quá mạnh sẽ gây bất ổn quá mức cho thị trường và các đối tác thương mại của Trung Quốc. Chúng tôi không thấy kịch bản đó có khả năng xảy ra", ông Wei Liang Chang, chiến lược gia tại DBS Bank, nhận định với tờ Bloomberg.

"Trung Quốc có thể thấy cần phải duy trì thiện chí đối với các đối tác thương mại, trong bối cảnh hệ thống thương mại toàn cầu ngày càng bị phân mảnh", ông nói thêm.

Đồng USD cũng mất giá so với các tiền tệ lớn. Chính sách thương mại khó lường của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến niềm tin vào kinh tế Mỹ sụt giảm. Nhà đầu tư vì thế bán USD để mua các tài sản an toàn hơn.

Cụ thể, USD giảm 1,2% so với đồng franc Thụy Sĩ, còn 0,8 franc một USD, mức yếu nhất kể từ tháng 1/2015. USD cũng mất 0,9% so với đồng yên Nhật, hiện 143 yên đổi được một USD. Đồng euro tăng 1,7% so với USD, mỗi euro đổi được 1,138 USD, mức cao nhất kể từ đầu năm 2022.