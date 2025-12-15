"Trùm" nhà ở xã hội Hoàng Quân tái khởi động chào bán cổ phiếu hoán đổi nợ

Công ty cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC) vừa thông qua kế hoạch phát hành 50 triệu cổ phiếu để hoán đổi 500 tỷ đồng nợ phải trả.

Việc hoán đổi được thực hiện theo tỷ lệ 10.000 đồng nợ sẽ được đổi thành 1 cổ phiếu phổ thông phát hành mới. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng một năm kể từ thời điểm phát hành. Nếu hoàn tất, "ông trùm" nhà ở xã hội sẽ nâng vốn điều lệ lên mức 6.266 tỷ đồng.

Giá chuyển đổi này cao hơn nhiều lần so với giá cổ phiếu HQC đang được giao dịch trên sàn thời điểm hiện tại. Chốt phiên ngày 15/12, mỗi cổ phiếu HQC có giá 3.100 đồng/đơn vị, giảm 39% so với mức đỉnh một năm qua.

Hoàng Quân phát triển nhiều dự án nhà ở xã hội (Ảnh: HQC).

Danh sách hoán đổi nợ gồm Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (mã chứng khoán: HPX, hoán đổi 212 tỷ đồng nợ), Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng VDC (hoán đổi 19 tỷ đồng), ông Trương Anh Tuấn - Chủ tịch Hoàng Quân (hoán đổi 236 tỷ đồng nợ) và bà Nguyễn Thị Diệu Phương (vợ ông Tuấn, hoán đổi 33 tỷ đồng).

Dự kiến sau hoán đổi, 4 chủ nợ nói trên sẽ sở hữu tổng cộng 15,96% vốn điều lệ công ty.

Trước đó, kế hoạch hoán đổi nợ này từng được Hoàng Quân thông báo tạm dừng triển khai với lý do cần phải điều chỉnh và cập nhật thêm thông tin vào hồ sơ đăng ký phát hành. Công ty cho biết sẽ tiến hành điều chỉnh, bổ sung các thông tin cần thiết vào hồ sơ phát hành để tiếp tục triển khai phát hành tại thời điểm thích hợp.

Tính đến nay, công ty này cho biết đã hoàn thành khoảng 10.000 căn và đang triển khai thêm 40.000 căn tại nhiều địa phương.