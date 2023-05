Triệu phú tự thân Mỹ: Đi thuê thay vì mua nhà có thể giúp bạn giàu hơn

Ramit Sethi - triệu phú tự thân và nhân vật chính của chương trình "How to Get Rich" (tạm dịch: Cách để trở nên giàu có) của Netflix, cho biết quan điểm về tiền bạc gây tranh cãi nhất theo ông là việc quyền sở hữu nhà được đánh giá quá cao.

"Tôi mệt mỏi với nỗi ám ảnh mù quáng về quyền sở hữu nhà ở Mỹ. Sở hữu nhà là một khoản đầu tư tốn kém không nên xem nhẹ, tuy nhiên ý tưởng cho rằng bất động sản luôn là một khoản đầu tư tuyệt vời đã trở thành niềm tin khó lay chuyển tại Mỹ", Sethi nói với CNBC.

Đối với triệu phú 40 tuổi, điều đó rất "vô nghĩa", nhất là hiện tại khi giá nhà ở tăng cao. Đặc biệt, nhiều người trẻ - những người chưa tích lũy được nhiều tiền, có xu hướng cảm thấy mình là kẻ thất bại vì phải thuê nhà.

"Thuê nhà không đồng nghĩa với việc bạn là kẻ kém cỏi. Mặc dù thuê nhà là lựa chọn rẻ hơn so với sở hữu nhà nhưng mọi người luôn nói rằng điều đó giống như ném tiền qua cửa sổ vì số tiền đó thuộc về chủ nhà chứ không phải một khoản đầu tư", Sethi nhận xét.

Nên thuê hay mua nhà là việc mà không ít người băn khoăn (Ảnh: DelSuites).

Thế nhưng trên thực tế, sở hữu nhà còn liên quan đến nhiều chi phí khác. Ngoài các khoản trả trước, chủ nhà còn phải trang trải chi phí cải tạo (nếu căn nhà cần sửa chữa), các tiện ích khác và đóng thuế.

Sethi cho biết ông đã thuê nhà ở một số thị trường cho thuê đắt đỏ nhất ở Mỹ, bao gồm San Francisco, New York và Los Angeles. "Tôi đã chọn thuê ở tất cả những nơi đó. Và tôi kiếm được nhiều tiền hơn khi đi thuê hơn là sở hữu nhà", ông tiết lộ.

Bất chấp sự gia tăng giá trị nhà ở trong vài năm qua, bất động sản đã không mang lại lợi nhuận tương tự như thị trường chứng khoán trong lịch sử. Thêm vào đó, những người bán nhà thường không tính đến chi phí tài chính và bảo trì "ảo" khi tính toán tổng lợi nhuận của một tài sản. Vì lý do đó, người mua nên cân nhắc xem liệu họ có nên đầu tư vào thị trường thay vì bất động sản hay không, Sethi nói.

Khi thuê một căn hộ ở Manhattan, Sethi cũng đã xem xét mua một căn hộ được rao bán bên cạnh với cùng tầm nhìn, cùng diện tích và cùng số phòng ngủ với căn hộ ông đang ở.

Nhưng khi tính toán các chi phí, ông nhận ra rằng việc sở hữu căn hộ đó tốn kém gần gấp đôi so với số tiền mà mình trả khi thuê nhà. Cuối cùng, ông quyết định đầu tư số tiền lẽ ra để mua nhà vào các lĩnh vực khác.

"Đây là ví dụ cho thấy việc thuê nhà đôi khi có thể là một quyết định tài chính khôn ngoan hơn mua nhà. Với trải nghiệm cá nhân, tôi nhận thấy việc trả tiền thuê nhà cũng ít rắc rối hơn so với những rủi ro và trách nhiệm khi sở hữu một ngôi nhà", Sethi nói thêm.

Về lời khuyên giữa việc mua hay thuê nhà, Sethi khuyến khích mọi người nên liệt kê chi phí, lợi hại của 2 hình thức này để đưa ra lựa chọn phù hợp với tình hình tài chính cũng như nhu cầu của bản thân.

Sethi là triệu phú tự thân hiện sở hữu khối tài sản trị giá hơn 25 triệu USD. Phần lớn tài sản của ông đến từ các hoạt động kinh doanh trực tuyến. Ông bắt đầu viết blog về cách làm giàu vào năm 2004 khi đang theo học ngành công nghệ và tâm lý học tại Stanford.

Khi blog gây dựng được danh tiếng, Sethi bán sách và các khóa học trực tuyến, thu về nhiều triệu USD. Ông là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất của New York Times năm 2009 và là người sáng lập một trang web tư vấn quảng cáo trực tuyến.

Cách tiếp cận tiền bạc của ông không chỉ là tích lũy tài sản mà còn là ưu tiên những gì quan trọng và có chủ đích trong việc chi tiêu. Triết lý chi tiêu thoải mái cho những gì bạn yêu thích và cắt giảm chi phí không cần thiết đóng vai trò quan trọng trong thành công tài chính của Sethi.