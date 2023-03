Triệu phú Mỹ kiếm hơn 3,7 tỷ đồng/tháng tiết lộ 3 nghề với vốn 0 đồng

Graham Cochrane là người sáng lập The Recording Revolution, đồng thời là tác giả của cuốn "How to get paid for what you know" (tạm dịch: Làm thế nào để kiếm tiền từ những điều bạn biết). Hiện anh cũng là huấn luyện viên kinh doanh cho hơn 2.800 khách hàng trên thế giới.

Graham Cochrane hiện chỉ làm việc 5 giờ/tuần và kiếm được 160.000 USD mỗi tháng (ảnh: Graham Cochrane).

Dưới đây là chia sẻ của Cochrane về cách làm thế nào mà anh có được nguồn thu nhập thụ động như thế và 3 công việc kinh doanh bắt đầu với số vốn chỉ 0 đồng.

Năm 2009, tôi mất công việc toàn thời gian. Thời điểm đó nền kinh tế rơi vào suy thoái nên để tìm một công việc rất khó khăn. Vì vậy, tôi đã nhận thêm các hợp đồng biểu diễn tự do và làm việc miệt mài trên trang blog âm nhạc của mình.

Và điều đó đã làm thay đổi cuộc sống của tôi. Hiện nay, tôi chỉ làm việc 5 giờ một tuần và kiếm được khoảng 160.000 USD mỗi tháng nhờ điều hành trang blog âm nhạc và làm huấn luyện kinh doanh.

Nhưng một trong những công việc mà tôi hài lòng nhất là dạy mọi người cách sử dụng các công cụ trực tuyến để biến các kỹ năng của họ thành nguồn thu nhập.

Dưới đây là 3 loại hình kinh doanh mà bạn có thể bắt đầu ngay hôm nay với 0 đồng:

Tư vấn kinh doanh

Có điều gì mà bạn bè luôn nhờ bạn giúp đỡ không? Một trong những khách hàng của tôi đã dạy mọi người cách tự sửa xe máy tại nhà. Người khác thì tạo ra các bản ghi âm dạy cách phát âm từ tiếng Anh cho người Nhật.

Điều quan trọng là bạn phải tiếp cận được với mạng lưới hiện có của bạn. Sau đó dành thời gian kết nối với khách hàng qua điện thoại hoặc các cuộc gọi video, thảo luận với họ về những vấn đề mà họ gặp phải và hướng dẫn, giúp đỡ họ.

Dần dần bạn sẽ xây dựng được một chương trình giảng dạy dựa trên những vấn đề mà bạn thường xuyên gặp nhất. Bạn sẽ phát triển tệp khách hàng của mình bằng cách đề nghị khách hàng giới thiệu, viết review về dịch vụ của bạn trên mạng xã hội và trên chính website của bạn.

Dịch vụ chuyên nghiệp

Cho dù là thiết kế đồ họa hay chỉnh sửa video, rất nhiều trang web sẽ giúp bạn dễ dàng quảng cáo các dịch vụ chuyên nghiệp của mình. Ví dụ như bạn có thể tạo hồ sơ, liệt kê dịch vụ hay những khám phá của bạn trên các trang Fiverr hay UpWork.

Ngoài ra, bạn có thể gửi email cho khách hàng cũ, nhà tuyển dụng và bạn bè để giới thiệu dịch vụ mà bạn cung cấp, cũng như các chương trình giảm giá cho bạn bè và người thân.

Người sáng tạo nội dung

Người sáng tạo nội dung kiếm tiền từ 4 kênh chính: nguồn thu từ quảng cáo, thu từ việc đăng bài tiếp thị liên kết, thu từ việc đăng bài quảng bá thương hiệu, được tài trợ và bán tài liệu kỹ thuật số cho độc giả.

Do đó, bạn có thể viết về những chủ đề mà bạn am hiểu và hãy đăng chúng trên chính những tài khoản mà bạn đang có. Bạn cũng đừng lo lắng quá về việc phải sắp xếp chúng một cách bài bản mới bán được mà điều quan trọng là hãy bắt tay vào làm và đăng chúng mỗi ngày.

YouTube là nền tảng yêu thích của tôi để bắt đầu sử dụng vì YouTube có chức năng tìm kiếm nâng cao giúp nội dung dễ khám phá hơn.

Bạn cũng không cần phải có hàng trăm nghìn người theo dõi mới kiếm ra tiền. Một trong những khách hàng của tôi chỉ có 7.000 người đăng ký trên kênh YouTube nhưng đã kiếm được hơn 150.000 USD/năm. Và tôi đã có giao dịch với một trong những đối tác liên kết lớn nhất của mình khi chỉ có vài nghìn người theo dõi.

Để tham gia Chương trình Đối tác YouTube và kiếm tiền từ quảng cáo, bạn chỉ cần có 1.000 người đăng ký và 4.000 giờ xem trong 12 tháng hoặc 10 triệu lượt xem YouTube Shorts.

Bạn có thể học theo phong cách của người khác nhưng sẽ nổi bật hơn nếu kết hợp với cả phong cách riêng của mình. Mọi người thường bị thu hút bởi những nét độc đáo, vì vậy hãy tỏa sáng theo cách của bạn.