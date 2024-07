Triết lý kinh doanh "We Are One" của Care For Việt Nam

Không chỉ là một khẩu hiệu, triết lý này song hành chặt chẽ trong mọi hoạt động của công ty và các đối tác kinh doanh.

"We Are One" - Chúng ta là một, triết lý trong hoạt động kinh doanh cũng như quản trị của Care For Việt Nam.

Nét đẹp văn hóa Việt được tôn vinh thành triết lý hoạt động kinh doanh

Tại Care For Việt Nam (CFVN), triết lý "We Are One" được thực thi xuyên suốt, nhất quán trong hơn 10 năm qua và nhận được sự hưởng ứng cũng như ủng hộ của các bên liên quan, từ thành viên công ty cho đến đối tác, khách hàng và người tiêu dùng.

"We Are One" mang ý nghĩa tôn vinh giá trị trong một gia đình. Triết lý này không chỉ giúp đối tác kinh doanh thực hiện mục tiêu về tài chính mà còn giúp họ có thể tạo giá trị kế thừa cho các thành viên trong gia đình, thông qua định hướng xây dựng sự nghiệp bền vững từ CFVN.

Ông Vũ Hải Dương, Phó tổng giám đốc của CFVN, cho hay: "Mối quan hệ giữa CFVN với đối tác không chỉ là mối quan hệ kinh doanh mà còn là mối liên kết cộng sinh, nơi tất cả cùng nhau phát triển và thành công bền vững, từ đó bản chất nhân văn của ngành bán hàng trực tiếp được phát huy".

Ông Dương chia sẻ thêm: "Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và thách thức, CFVN vẫn duy trì chính sách bán hàng ổn định và không ngừng nỗ lực để tạo ra mỗi quý một sản phẩm mới. Đây là chiến lược dài hạn của công ty, thể hiện sự thấu hiểu thói quen người tiêu dùng và nhu cầu đa dạng thị trường về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe chủ động".

Giải thích về điều này, ông Dương cho hay từ cuối năm 2023, công ty đã chuyển sang chủ động toàn bộ quá trình sản xuất và phân phối thông qua sự hợp tác cùng Carefore Global New Zealand. Việc nghiên cứu phát triển sản phẩm đều tuân thủ theo yêu cầu nghiêm ngặt của chính quyền nước sở tại và được sản xuất tại các nhà máy hàng đầu ở New Zealand.

Ông Vũ Hải Dương, Phó tổng giám đốc của Care For Việt Nam, cho hay công ty vẫn duy trì chính sách bán hàng ổn định và không ngừng nỗ lực để tạo ra mỗi quý một sản phẩm mới.

Triết lý được gìn giữ như một "di sản"

Triết lý "We Are One" giữa công ty và đối tác kinh doanh đã phát huy hiệu quả trong 10 năm qua. Không những vậy, triết lý này cũng sẽ được gìn giữ như một "di sản" và tiếp tục được truyền lửa về sau bên cạnh thông điệp "Live your dream" - Sống trọn ước mơ. Đó là doanh nghiệp và đối tác kinh doanh cùng theo đuổi sứ mệnh bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam, phù hợp với tên gọi "Care For Việt Nam".

Triết lý "We Are One" vẫn song hành chặt chẽ cùng sự phát triển của công ty, được xem là giá trị nội tại và xương sống của công ty. Nhờ vậy, CFVN tiếp tục mang đến cho đối tác kinh doanh nhiều cơ hội phát triển.

Theo đại diện Care For Việt Nam, công ty có hệ thống kinh doanh rõ ràng, giúp đối tác kinh doanh có thể phát triển, hưởng mức thu nhập và quyền lợi hấp dẫn. Với những nỗ lực không ngừng, CFVN đã giúp hàng nghìn đối tác kinh doanh thực hiện ước mơ, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Care For Việt Nam hiện là một trong những công ty dẫn đầu trong ngành bán hàng trực tiếp với chương trình trả thưởng linh hoạt, công bằng, đáp ứng các yêu cầu pháp lý.

Nhìn lại giai đoạn 2019 - 2022 (thời điểm đối mặt với Covid-19 và những bất ổn trên toàn cầu), để có thể duy trì mức tăng trưởng doanh số gần 41% trong thời gian đó, công ty đã triển khai nhiều chính sách bán hàng, vận hành hệ thống và đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch. Nhờ hoàn thiện chiến lược, công ty đã tăng trưởng và cán mốc doanh số lên đến hơn 4.275 tỷ đồng năm 2022. Đây là năm tăng trưởng thứ 9 liên tục của công ty.

Ngoài ra, chương trình trả thưởng linh hoạt, công bằng đã tạo ra cơ hội và thu hút hơn 65.000 đối tác kinh doanh mới trong năm 2022. Tất cả những kết quả này có được phần lớn nhờ triết lý kinh doanh "We Are One" được công ty truyền tải thành công trong mọi chiến lược.

Trong tháng 5, CFVN cũng đã nhận được giải thưởng "Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng". Đây là giải thưởng do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam tổ chức mỗi năm nhằm tôn vinh các sản phẩm bảo vệ sức khỏe và thực phẩm chức năng tốt, an toàn, hiệu quả, được người tiêu dùng tín nhiệm.

Giải thưởng trên là minh chứng cho sự tin tưởng của khách hàng, sự phát triển thịnh vượng của đối tác kinh doanh cũng như sự ghi nhận của thị trường trong thời gian qua dành cho CFVN.