Trạm xăng dầu bị lập biên bản vì chỉ bán tối đa 300.000 đồng/lượt

Chiều 10/3, lãnh đạo Sở Công Thương thành phố Huế xác nhận đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố làm việc với một cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên đường Minh Mạng, phường Thủy Xuân, sau phản ánh của người dân.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện bài viết của người tiêu dùng “tố” nhân viên cửa hàng xăng dầu trên đường Minh Mạng chỉ bán cho khách hàng tối đa 300.000 đồng/lượt.

Huế sẽ xử lý nghiêm các trường hợp găm hàng, bán sai quy định nhằm ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn (Ảnh: Cao Tiến).

Sau khi làm việc, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Huế đã lập biên bản, yêu cầu chủ cửa hàng xăng dầu nêu trên quán triệt nhân viên do vi phạm lần đầu, đề nghị không tái diễn hành vi tương tự.

Theo Sở Công Thương thành phố Huế, hiện nay nguồn cung xăng dầu trên địa bàn vẫn được duy trì ổn định thông qua 6 đầu mối phân phối sản phẩm cho 128 cửa hàng bán lẻ, với dung tích 15.000m3/ngày.

Cơ quan quản lý nhà nước đã đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu không để gián đoạn nguồn cung trong hệ thống, chuẩn bị nguồn hàng phù hợp nhằm cung cấp đầy đủ cho các cửa hàng bán lẻ.

Các doanh nghiệp và thương nhân được khuyến khích tăng cường chia sẻ nguồn cung trong hệ thống phân phối xăng dầu, có chính sách phân bổ nguồn hàng hợp lý nhằm đảm bảo hoạt động của các đại lý và cửa hàng bán lẻ được duy trì ổn định.

Cùng ngày, Sở Công Thương thành phố Huế đã có văn bản đề nghị UBND các xã, phường và các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phối hợp công khai đường dây nóng phục vụ người tiêu dùng.

Sở Công Thương thành phố Huế yêu cầu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải treo hoặc dán danh sách đường dây nóng tại khu vực dễ quan sát nhất để người dân dễ dàng nhận biết. Các doanh nghiệp tuyệt đối không được tự ý ngừng bán, giảm thời gian bán hàng hoặc bán cầm chừng khi chưa có sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Khi phát hiện cửa hàng xăng dầu ngừng bán hàng không có lý do chính đáng, bán hàng không đúng thời gian đã đăng ký hay các hành vi găm hàng, bán sai giá quy định,… người dân có thể phản ánh trực tiếp đến lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Huế và các Đội Quản lý thị trường

Mọi thông tin phản ánh sẽ được cơ quan chức năng tiếp nhận, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn thành phố Huế. Bên cạnh việc giám sát, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên tích trữ xăng dầu bằng phuy, can, thùng nhựa để tránh nguy cơ cháy nổ.