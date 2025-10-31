Loạt "ông lớn" bất động sản nợ thuế hàng nghìn tỷ đồng

Cục Thuế TPHCM vừa ban hành thông báo công khai thông tin 31.655 doanh nghiệp và cá nhân nộp thuế trên địa bàn còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước, tính đến thời điểm tháng 9/2025.

Tổng số tiền nợ được ghi nhận là hơn 25.356 tỷ đồng. Trong danh sách, nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản có số tiền nợ thuế “khủng”.

Đơn cử, Công ty cổ phần Đầu tư Golden Hill nợ hơn 1.568 tỷ đồng. Trước đó vào tháng 2, Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, Cục Hải quan TPHCM đã ban hành quyết định về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu với công ty này. Nguyên nhân do Golden Hill nợ thuế quá 90 ngày kể từ ngày hết thời gian nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định.

Được biết, công ty Golden Hill có địa chỉ tại số 8 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé (TPHCM). Công ty từng làm chủ đầu tư dự án tại khu vực trung tâm 87 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh (TPHCM). Dự án có tổng diện tích 8.320,9m2.

Một góc khu đô thị do HDTC làm chủ đầu tư tại TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Một “tên tuổi” địa ốc có tiếng khác là Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà (HDTC), đang nợ 846 tỷ đồng. HDTC là công ty Nhà nước, hình thành từ năm 1984, đến năm 2015 được cổ phần hóa và chính thức trở thành công ty cổ phần vào tháng 4/2016.

Năm 2024, thông tin gây chú ý liên quan đến HDTC là ông Đinh Chí Minh, lúc bấy giờ là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Tham ô tài sản. Ông Minh đảm nhận chức vụ trên tại HDTC sau khi em trai ông là ông Đinh Trường Chinh - nguyên Chủ tịch HDTC - bị bắt về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An nợ 248 tỷ đồng. Hà An thành lập vào năm 2018, hiện là thành viên của Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG). Theo giới thiệu trên website của Đất Xanh, Đất Xanh đang sở hữu 99,99% vốn tại Hà An.

Từ năm 2019, Hà An là công ty thành viên chuyên chịu trách nhiệm kinh doanh bất động sản của Đất Xanh, trong đó đơn vị này được biết đã nhận chuyển nhượng cổ phần tại 4 công ty con là chủ đầu tư các dự án: Chung cư Phú Gia Hưng Apartment, SaigonRes Riverside, Opal Tower và dự án chung cư Thăng Long. Ngoài ra, Hà An còn đang là chủ đầu tư trực tiếp của Gem Sky Word (92,2ha), Opal Boulevard....

Ngoài ra, danh sách nợ thuế trong lĩnh vực bất động sản còn có Công ty cổ phần Phát triển địa ốc Sông Tiên nợ 1.164 tỷ đồng; Công ty TNHH Xây dựng Bất động sản Hưng Phát nợ 134 tỷ đồng….