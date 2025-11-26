TPHCM mở đợt truy quét hàng giả quy mô lớn, phát hiện 348 vụ vi phạm

Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TPHCM mới đây cho biết sau gần một tháng ra quân kiểm tra thị trường dịp cuối năm, lực lượng chức năng đã phát hiện 348 vụ vi phạm, tạm giữ 529.694 đơn vị sản phẩm với tổng trị giá ước tính hơn 11 tỷ đồng.

Giai đoạn này là lúc cao điểm kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026. Ghi nhận cho thấy nhiều vụ vi phạm có quy mô lớn, trải dài trên nhiều nhóm hàng.

Trong đó, 32 vụ nhập lậu bị phát hiện với hơn 31.000 sản phẩm; 181 vụ hàng không rõ nguồn gốc với hơn 341.000 đơn vị hàng hóa; 109 vụ hàng giả với hơn 12.600 sản phẩm.

Riêng lĩnh vực thương mại điện tử có 90 vụ vi phạm, tạm giữ hơn 138.726 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu, nhập lậu hoặc không rõ nguồn gốc.

Lĩnh vực thực phẩm cũng đáng lo ngại với 57 vụ, tạm giữ 3,1 tấn và hơn 200.000 sản phẩm thực phẩm không bảo đảm nguồn gốc. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện 2 vụ thực phẩm chức năng nhập lậu (18.119 hộp) và 50 vụ mỹ phẩm vi phạm với hơn 14.000 sản phẩm.

Chi cục QLTT TPHCM đang triển khai đợt cao điểm truy quét hàng lậu, hàng giả (Ảnh: Chi cục QLTT TPHCM).

Các vụ vi phạm nổi cộm

Trong 2 ngày 9/11-10/11, Đội QLTT số 22 và 23 phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an TPHCM) kiểm tra 4 phương tiện vận tải tại khu vực Long Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), phát hiện 73.393 lít dầu diesel không có hóa đơn chứng từ.

Ngày 12/11, Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra hai kho chứa tại phường Hòa Lợi và Lái Thiêu (khu vực Bình Dương cũ), phát hiện 25.459 sản phẩm điện gia dụng, hàng gia dụng, văn phòng phẩm và thực phẩm không rõ nguồn gốc. Toàn bộ số hàng này được khai nhận để phục vụ kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử.

Trong các ngày 10/11-13/11, Đội QLTT số 3 kiểm tra một công ty tại phường Phú Định và một cơ sở kinh doanh ở phường An Lạc, phát hiện 18.119 hộp thực phẩm chức năng nhập lậu cùng 300 sản phẩm mỹ phẩm hết hạn sử dụng.

Chi cục QLTT TPHCM cho biết đợt cao điểm cuối năm, đơn vị này sẽ tập trung mạnh vào việc kiểm tra hàng hóa kinh doanh trên môi trường online - nơi tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc diễn biến phức tạp nhất. Các chuyên đề trọng điểm như kiểm tra sữa và yến năm 2025 đăng ký kinh doanh, niêm yết giá, giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ cũng được tiến hành.

Chi cục cũng sẽ triển khai kiểm tra về kinh doanh vàng tại 180 điểm trên địa bàn thành phố, tập trung vào điều kiện kinh doanh, nhãn hàng hóa, sở hữu công nghiệp và niêm yết giá.