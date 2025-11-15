Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Theo Báo cáo số 111/BC-BCĐ 389 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về sơ kết công tác quý III, tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, hàng nhập lậu… tiếp tục diễn biến phức tạp.

Hoạt động lợi dụng thương mại điện tử, mạng xã hội, dịch vụ chuyển phát nhanh và bưu chính để vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng gia tăng mạnh tại các tỉnh, thành lớn như Hà Nội, Phú Thọ, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, TPHCM và Đồng Nai.

Trong quý III, Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng, đặc biệt là Chỉ thị số 13/CT-TTg về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện cơ sở kinh doanh lạp xưởng nhập lậu tại phường Yên Hòa (Ảnh: QLTT Hà Nội).

Kết quả, toàn quốc đã phát hiện, bắt giữ và xử lý hơn 31.000 vụ việc, thu nộp ngân sách hơn 3.600 tỷ đồng; 462 vụ bị khởi tố hình sự với 915 đối tượng.

Là địa bàn trọng điểm, Hà Nội tiếp tục tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường. Theo Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội, trong quý III, các lực lượng chức năng đã kiểm tra và bắt giữ 3.378 vụ liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xử lý 3.257 vụ, gồm 3.248 vụ xử lý hành chính và 9 vụ khởi tố với 19 bị can.

Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra 723 vụ, xử lý 668 vụ; chuyển 21 vụ sang cơ quan điều tra. Tổng số tiền xử phạt, truy thu và xử lý khác đạt 8,43 tỷ đồng; trị giá hàng hóa buộc tiêu hủy, tịch thu hơn 6,84 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội kiểm tra 463 vụ, xử lý 471 vụ; khởi tố 9 vụ với 19 đối tượng. Tiền phạt hành chính đạt 4,205 tỷ đồng, trị giá hàng vi phạm gần 8,9 tỷ đồng. Chi cục Hải quan khu vực I phát hiện 126 vụ vi phạm, tổng số tiền phạt hơn 7,5 tỷ đồng, trị giá hàng vi phạm 252 tỷ đồng.

Cục Thuế Hà Nội kiểm tra 1.969 vụ, xử phạt 83,2 tỷ đồng và truy thu, thu hồi thuế đạt 292,9 tỷ đồng. Sở Y tế và Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn xử lý tổng cộng 23 vụ với số tiền phạt hơn 443 triệu đồng.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại tăng cao dịp Tết, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, đặc biệt là Chỉ thị 13/CT-TTg.

Nhiệm vụ cấp bách là tham mưu Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia ban hành và chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Các tỉnh, thành phố phải tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 địa phương theo mô hình chính quyền 2 cấp để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong phạm vi địa bàn quản lý.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia sẽ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của các bộ, ngành, địa phương.

Cùng với đó, cần tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, nghiên cứu xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá trong tình hình mới.

Các tỉnh, thành phố tiếp tục kiện toàn Ban Chỉ đạo 389 địa phương theo mô hình chính quyền 2 cấp để tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong phạm vi địa bàn quản lý.

Lê Thắng