TPBank muốn thâu tóm Chứng khoán Tiên Phong

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - mã chứng khoán: TPB) mới đây đã công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Một trong những nội dung quan trọng là đề xuất của Hội đồng Quản trị về việc góp vốn, mua cổ phần để Công ty cổ phần Chứng khoán Tiên Phong (TPS) trở thành công ty con.

Ngân hàng dự kiến mua cổ phiếu trong đợt phát hành tăng vốn của TPS, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty này lên 51% sau khi hoàn tất giao dịch. Giá mua tối đa được đưa ra là 12.500 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025, hoặc theo đúng chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước, quy định pháp luật và tình hình thực tế.

TPBank bắt đầu góp vốn vào TPS từ năm 2019 và đến nay luôn duy trì tỷ lệ sở hữu. Hiện ngân hàng đang nắm giữ hơn 30,27 triệu cổ phiếu ORS, tương ứng hơn 9% vốn điều lệ của công ty chứng khoán này.

TPBank muốn thâu tóm công ty chứng khoán (Ảnh: Mạnh Quân).

Hội đồng Quản trị TPBank dẫn chứng rằng, việc sở hữu công ty chứng khoán đã trở thành xu hướng chung của nhiều ngân hàng trong nước, từ ngân hàng TMCP có vốn Nhà nước tới các ngân hàng TMCP tư nhân.

TPBank cho rằng việc đưa TPS trở thành công ty con sẽ giúp ngân hàng kiểm soát hoạt động một cách chặt chẽ hơn, nâng cao quản trị rủi ro, đồng thời tạo động lực để TPS cải thiện tình hình tài chính, tăng trưởng lợi nhuận và nâng cao giá trị doanh nghiệp. Đây cũng sẽ là cơ hội để cả ngân hàng và công ty chứng khoán cùng hưởng lợi.

Trong tháng 6, Chứng khoán Tiên Phong trải qua đợt biến động mạnh về nhân sự thượng tầng. Công ty chứng khoán miễn nhiệm 5 trong số 7 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu bổ sung 3 người mới.

Nhiều lãnh đạo cấp cao từ TPBank chuyển sang giữ các vị trí quan trọng tại TPS. Trong đó, ông Nguyễn Hồng Quân, cựu Phó Tổng giám đốc ngân hàng được bầu giữ chức Chủ tịch thay ông Đỗ Anh Tú đã có đơn từ nhiệm.

Ngoài kế hoạch biến TPS thành công ty con, TPBank còn xin ý kiến cổ đông về việc thành lập Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng Tiên Phong (TPBank AMC) với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, do ngân hàng sở hữu toàn bộ.

Ngân hàng cũng trình phương án sửa đổi, bổ sung điều lệ để phù hợp hơn với định hướng phát triển trong giai đoạn mới.