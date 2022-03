Toyota đồng hành cùng Liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông 2021

Tới dự Lễ trao giải có Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang; Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng. Ngoài ra còn có lãnh đạo các cơ quan của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Công ty Toyota Việt Nam và đại diện Ban An toàn Giao thông các địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Khuất Việt Hùng cho biết, mặc dù gặp nhiều khó khăn do Covid-19 gây ra, song Liên hoan phim đã thu hút sự tham gia đông đảo các tác giả, nhóm tác giả chuyên nghiệp cũng như cộng đồng người dân.

Ban tổ chức trao giải nhất phóng sự.

Ông Khuất Việt Hùng đánh giá nhiều tác phẩm có chất lượng cao, thể hiện sự đầu tư và công phu trong tác nghiệp. Các tác phẩm đạt giải phản ánh đúng và trúng những vấn đề nóng, mới phát sinh trong lĩnh vực giao thông vận tải nói chung và trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông nói riêng.

Nhiều vấn đề, nhiều góc nhìn mà các tác phẩm đặt ra đã được các cấp lãnh đạo, các cơ quan quản lý nhà nước tiếp nhận, lấy làm cơ sở để điều chỉnh chính sách và ban hành các chỉ đạo chấn chỉnh kịp thời... Nhiều tác phẩm đã phát hiện các tấm gương sáng điển hình, mô hình sáng tạo, kinh nghiệm hay trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

"Thay mặt lãnh đạo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, tôi ghi nhận, biểu dương, chúc mừng đơn vị, địa phương, cá nhân đã có phim đạt giải, đồng thời tôi gửi lời cảm ơn các tập thể và tác giả đã nhiệt tình tham gia Liên hoan phim về an toàn giao thông lần này. Chính các bạn đã đóng góp các tác phẩm hay nhất cho hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật trật tự an toàn giao thông cho người dân, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông", ông Khuất Việt Hùng nói.

Dù bị ảnh hưởng bởi Covid-19, song liên hoan đã nhận được sự tham gia của các tác giả từ khắp mọi miền.

Ngoài ra, đại diện Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, ông Khuất Việt Hùng cũng gửi lời cảm ơn Công ty Toyota Việt Nam đã đồng hành và ủng hộ Liên hoan phim về an toàn giao thông trong những năm vừa qua. Ủy ban kỳ vọng công ty sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng liên hoan phim về an toàn giao thông nói riêng và các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới.

Đây là lần thứ 3 Toyota Việt Nam đồng hành cùng chương trình. Trong ảnh là Tổng giám đốc Toyota Việt Nam trao giải nhất phim ngắn.

Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông là hoạt động truyền thống của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, được phát động tổ chức 2 năm một lần từ năm 1996 với mục đích tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động mọi người nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông hiệu quả, lâu dài và bền vững. Qua 25 năm, liên hoan phim thu hút đông đảo sự quan tâm và tham gia dự thi của các Bộ, ban, ngành, cơ quan thông tấn, báo chí và các tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn quốc. Đây là lần thứ 3 Toyota Việt Nam đồng hành cùng chương trình.

Với chủ đề "Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông", sau hơn 4 tháng phát động, liên hoan phim toàn quốc về An toàn giao thông năm 2021 đã nhận 210 tác phẩm dự thi, trong đó có 90 phóng sự và 120 clip ngắn về an toàn giao thông.

Các tác phẩm có sự đầu tư, thể hiện tính thời sự trong nhiều khía cạnh liên quan đến an toàn giao thông và ý thức của người dân. Ban giám khảo với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm lựa chọn ra 22 tác phẩm xuất sắc, đúng với tiêu chí để trao giải tại liên hoan phim năm nay.

Trong đó, ban giám khảo đã trao giải Nhất thể loại phóng sự cho tác phẩm "Nhanh hay chậm" của Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Tháp, giải Nhất thể loại clip ngắn thuộc về tác phẩm "Ngã ba đường" của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng.

Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông là một trong rất nhiều hoạt động xã hội tích cực hàng năm của Toyota Việt Nam, bám sát tầm nhìn và nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của hoạt động kinh doanh gắn liền với sự phát triển bền vững của xã hội. Theo đó, Toyota Việt Nam đã liên tục triển khai các hoạt động trên nhiều lĩnh vực như: Giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, văn hóa xã hội và bảo vệ môi trường, mà trong đó, lĩnh vực an toàn giao thông luôn đặc biệt được chú trọng.