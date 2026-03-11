Tổng giám đốc Masan muốn mua thêm 5 triệu cổ phiếu MSN

Tiếp nối làn sóng lãnh đạo doanh nghiệp đăng ký mua cổ phiếu khi thị giá ở vùng thấp, ông Danny Le, Tổng giám đốc Masan Group (mã chứng khoán: MSN), vừa đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu MSN nhằm mục đích đầu tư và gia tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 16/3 đến 14/4. Nếu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của ông Danny Le tại Masan sẽ tăng từ 0,26% lên khoảng 0,59% vốn điều lệ, tương đương gần 8,95 triệu cổ phiếu.

Trên thị trường, dưới áp lực bán mạnh trong phiên 9/3, cổ phiếu MSN đã giảm kịch sàn xuống 68.200 đồng/cổ phiếu. So với mức đỉnh gần nhất hồi tháng 1, thị giá cổ phiếu này đã mất khoảng 20%. Tạm tính theo mức giá hiện tại, ông Le Danny có thể chi khoảng 341,5 tỷ đồng để thực hiện giao dịch nói trên.

Động thái mua vào cổ phiếu của lãnh đạo và người liên quan diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán chịu áp lực từ căng thẳng Trung Đông, khiến nhiều mã cổ phiếu giảm về vùng giá thấp.

Ông Le Danny tại kỳ họp cổ đông của Masan (Ảnh: MSN).

Trước đó, ngày 10/3, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Vietjet Air, mã chứng khoán: VJC) thông báo ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor - con trai Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Phương Thảo - đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu VJC nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.

Tại Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG), ông Trần Vũ Minh, con trai Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long, cũng đăng ký mua 50 triệu cổ phiếu HPG theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 12/3 đến 10/4.

Trước giao dịch, ông Minh đang nắm giữ hơn 176 triệu cổ phiếu HPG, tương đương 2,298% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu sở hữu sẽ tăng lên hơn 226 triệu đơn vị, tương ứng khoảng 2,95% vốn của doanh nghiệp.

Tại Nam Long Group (mã chứng khoán: NLG), hai con trai của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Quang cũng đăng ký mua tổng cộng 2 triệu cổ phiếu NLG trong giai đoạn từ ngày 6/3 đến 4/4 với mục đích đầu tư, mỗi người đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu.

Nhiều doanh nghiệp niêm yết khác cũng ghi nhận động thái tương tự từ lãnh đạo hoặc người liên quan trong bối cảnh thị trường biến động mạnh. Việc đăng ký mua cổ phiếu thường được xem là tín hiệu củng cố niềm tin của nội bộ doanh nghiệp vào triển vọng kinh doanh, đồng thời góp phần hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư khi thị giá cổ phiếu giảm sâu.