Bầu Đức mua vào lượng lớn cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG), ông Đoàn Nguyên Đức, vừa đăng ký mua thêm lượng lớn cổ phiếu HAG nhằm nâng tỷ lệ sở hữu.

Đây là lần đầu tiên trong năm 2026 ông trực tiếp gom thêm cổ phiếu trên sàn. Theo đăng ký, ông dự kiến mua 5 triệu cổ phiếu thông qua phương thức khớp lệnh, trong giai đoạn từ 9/3 đến 7/4.

Hiện ông Đức đang nắm 304,9 triệu cổ phiếu, tương đương 24,06% vốn điều lệ. Nếu hoàn tất giao dịch, lượng sở hữu sẽ tăng lên khoảng 309 triệu cổ phiếu, tương ứng 24,45% vốn.

Chốt phiên 4/3, cổ phiếu HAG giao dịch ở mức 15.900 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 16% so với đỉnh 19.000 đồng/cổ phiếu cuối năm 2025. Với mức giá này, ước tính ông Đức cần chi khoảng 80 tỷ đồng để hoàn tất kế hoạch tăng tỷ lệ nắm giữ.

Giao dịch cổ phiếu HAG (Ảnh: VNDStock).

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đang triển khai công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE), ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội là 6/3.

Về kết quả kinh doanh, năm 2025 HAGL ghi nhận doanh thu thuần 7.440 tỷ đồng, tăng gần 29% so với mức 5.783 tỷ đồng của năm 2024 và là mức cao nhất từ trước tới nay.

Động lực chính tiếp tục đến từ mảng nông nghiệp. Doanh thu trái cây đạt 5.780 tỷ đồng, chiếm gần 78% tổng doanh thu và tăng mạnh so với 4.245 tỷ đồng năm trước. Trong khi đó, mảng chăn nuôi heo ghi nhận doanh thu khoảng 1.480 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế đạt 2.243 tỷ đồng, gấp 2,1 lần năm 2024. Doanh nghiệp cho biết biến động lợi nhuận, đặc biệt trong quý cuối năm, chủ yếu đến từ khoản lãi tài chính tăng thêm 1.074 tỷ đồng, phần lớn nhờ được miễn, giảm lãi trái phiếu trong quá trình tái cơ cấu nợ.