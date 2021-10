Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tiếp sức đội ngũ y bác sĩ Việt Nam tuyến đầu chống dịch

Dân trí Ngày 12/10, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quỹ Hy vọng trao tặng hơn 1000 phần quà (trị giá hơn 1 tỷ đồng) cho hai bệnh viện lớn ở Hà Nội và bốn bệnh viện ở TPHCM.

Từ đầu năm 2020 đến nay, thế giới bị ảnh hưởng nặng nề về nhiều mặt bởi tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus SARS-CoV-2 gây ra. Đặc biệt, làn sóng dịch Covid-19 lần thứ tư trong năm 2021 đã tác động sâu rộng đến hầu khắp các nền kinh tế trên thế giới. Ngành du lịch toàn cầu bị đóng băng, dẫn tới sự suy thoái nặng nề trong sự giao lưu du lịch giữa các quốc gia, trong đó có Hàn Quốc và Việt Nam.

Việc tiêm phòng vaccine Covid-19 được coi là biện pháp phòng bệnh chủ động quan trọng để bảo vệ sức khỏe toàn dân, ngăn chặn đại dịch. Tất cả các quốc gia trên thế giới đều đang tích cực triển khai tiêm chủng toàn dân.

Luôn coi Việt Nam là người bạn thân thiết, nhân cuộc hội đàm của hai nhà lãnh đạo cấp cao của Hàn Quốc và Việt Nam, vào ngày 21/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jea-In đã thông báo sẽ hỗ trợ hơn một triệu liều vaccine và chuyển cho Việt Nam vào giữa tháng 10. Tại Việt Nam, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cũng đã triển khai chiến dịch "2021 Korea Love Box" với thông điệp "Trao yêu thương, Tiếp sức mạnh". Chiến dịch được tổ chức nhằm tiếp sức đội y bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch của Việt Nam thông qua nhiều hoạt động đa dạng.

Chia sẻ về chuỗi hoạt động này, ông Park Jong Sun- Trưởng Đại diện Văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam bày tỏ: "Thông qua chiến dịch Korea Love Box lần này, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc hy vọng truyền tải tới người dân Việt Nam lời cổ vũ, động viên tinh thần tích cực nhất trong giai đoạn bắt đầu trở lại cuộc sống "bình thường mới" và Hàn Quốc sẽ nỗ lực hơn nữa để trở thành địa danh du lịch đầu tiên mà du khách Việt Nam lựa chọn đến tham quan sau khi thị trường du lịch được mở cửa trở lại."

Trong ngày 12/10, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đã phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Quỹ Hy vọng trao tặng 1000 phần quà cho hai bệnh viện lớn ở Hà Nội và 4 bệnh viện ở TPHCM, với tổng trị giá khoảng hơn một tỷ đồng.

Bà Lê Thị Phượng - đại diện Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tại Hà Nội, đoàn đại diện của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam đã cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Quỹ Hy vọng tới thăm và trao tặng 500 phần quà tới các bác sỹ, nhân viên y tế của Bệnh viện Đa khoa và Bệnh viện Thanh Nhàn. Đây là hai bệnh viện đầu ngành, tiếp nhận và điều trị số lượng lớn bệnh nhân Covid-19 trong thời gian qua. Mỗi phần quà bao gồm Hồng sâm, Gà hầm sâm, Vitamin C, Viên dầu gấc bổ trợ sức khỏe và những món đồ lưu niệm truyền thống Hàn Quốc.

Ông Park Jong Sun- Trưởng Đại diện Văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tới thăm và tặng quà Bệnh viện Đa khoa Đống Đa.

Tiếp nhận những món quà ý nghĩa từ các đơn vị, Bác sĩ Nguyễn Khắc Bình - Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết: "Trong thời gian qua, bệnh viện Thanh Nhàn là một trong những bệnh viện trọng tâm tuyến đầu phòng dịch. Toàn bộ đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đã rất vất vả trong giai đoạn vừa qua, vào giai đoạn cao điểm, bệnh viện Thanh Nhàn có tới 400 F0. Sau khi chữa trị xong cho các bệnh nhân Covid-19, bệnh viện Thanh Nhàn lại tiếp tục hỗ trợ Bệnh viện Việt Đức. Đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện thực sự rất yêu nghề, hi sinh và cố gắng, ai cũng mong sớm được trở về nhà."

Bác sĩ, nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Đống Đa tiếp nhận món quà từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tại TPHCM, đại diện Tổng Cục Du lịch Hàn Quốc đã tới thăm hỏi và trao gửi 500 phần quà tới các bác sỹ, nhân viên y tế đang công tác tại Bệnh viện Thu dung Điều trị Covid-19 số 8, Bệnh viện Thu dung Điều trị Covid-19 số 13, Bệnh viện Nhiệt đới TPHCM và Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Các y bác sĩ tại TPHCM vui mừng khi được nhận món quà ý nghĩa từ Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam.

Tiếp nhận món quà, Bác sĩ Nguyễn Phúc Minh - Đại diện ban điều hành bệnh viện Thu dung Điều trị Covid-19 số 8 cho biết: "Vào đợt cao điểm, bệnh viện dã chiến số 8 có khoảng gần 1000 bác sĩ, nhân viên y tế và tình nguyện viên, điều trị cho 4500 bệnh nhân. Hiện tại, bệnh viện chỉ còn khoảng gần 500 bệnh nhân đang điều trị, giảm rõ rệt so với trước đây. Đây là một tín hiệu lạc quan của thành phố, bệnh viện đã sắp xếp lại nhân sự để một số nhân viên y tế có thể quay trở về nhà nghỉ ngơi sau thời gian dài bám trụ chống dịch."

Những món quà trao tặng tới lực lượng tuyến đầu chống dịch chứa đựng tình cảm cùng lời cảm ơn chân thành của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc. Ngoài những món quà đó, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cũng mang đến món quà tinh thần - một sản phẩm âm nhạc độc đáo được sản xuất và giới thiệu tới đông đảo người dân Việt Nam mang tên "Way Back Home". "Way back home" phiên bản Việt hứa hẹn sẽ trở thành động lực to lớn cổ vũ lực lượng tuyến đầu chiến thắng dịch bệnh. Thông qua món quà âm nhạc này, người xem sẽ thấu hiểu được quá trình Tổng cục Du lịch Hàn Quốc chuẩn bị và thực hiện chiến dịch "2021 Korea Love Box", góp phần truyền tải thông điệp "Trao yêu thương, Tiếp sức mạnh" một cách sống động nhất. Món quà này là lời động viên lớn lao tới toàn thể các y bác sĩ đang ngày đêm điều trị cho người bệnh.

Ông Park Jong Sun- Trưởng Đại diện Văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam tới thăm và tặng quà Bệnh viện Thanh Nhàn.

"Đặc biệt, năm 2022 sẽ là kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Việt Nam, do vậy, không chỉ riêng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam mà Chính phủ Hàn Quốc cũng rất mong muốn sẽ sớm được cùng Việt Nam tái triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, du lịch khi hai quốc gia sẵn sàng mở cửa trở lại. Hàn Quốc luôn mong chờ được gặp lại các bạn trong thời gian sớm nhất.", ông Park Jong Sun- Trưởng Đại diện Văn phòng đại diện Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam chia sẻ.

