Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam, tính đến ngày 15/12, đội máy bay của ngành hàng không Việt Nam đạt 262 chiếc, gồm 235 máy bay cánh bằng và 27 trực thăng, tăng 13 chiếc so với năm 2024. Trong đó, 213 máy bay phục vụ khai thác hàng không thương mại và 49 chiếc thuộc hàng không chung.

28 máy bay của các hãng vẫn đang dừng bay vì thiếu động cơ

Dù quy mô tiếp tục mở rộng, toàn ngành đang chịu áp lực lớn khi 28 máy bay phải dừng bay do thiếu động cơ, chiếm 13,1% đội máy bay thương mại (28/213).

Năm qua, ngành hàng không Việt Nam tồn tại một số khó khăn liên quan đến việc sụt giảm đội tàu bay do ảnh hưởng bởi nguồn cung động cơ của nhà máy sản xuất PW và những ảnh hưởng tiêu cực của sự bất ổn chính trị, xung đột quân sự đang diễn ra trên thế giới.

Đặc biệt, ngày 28/11, cơ quan an toàn hàng không châu Âu (EASA) đã ban hành chỉ lệnh đủ điều kiện bay khẩn cấp về việc cập nhật phần mềm hoặc thay thế máy tính điều khiển độ cao và hướng bay (ELAC) gây ảnh hưởng đến 84/167 tàu bay A320/1 tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, năm nay ghi nhận nhiều đợt mưa bão, sương mù và mây đối lưu mạnh tại khu vực sân bay trọng điểm, gây gián đoạn tạm thời và tạo áp lực lớn cho hoạt động khai thác hàng không.

Dù đối mặt nhiều thách thức, chỉ số tổng số sự cố, vụ việc trên 1.000 chuyến bay năm nay vẫn giữ ổn định, ở mức tương đương năm 2024 (khoảng 0,958).

28 máy bay của các hãng hàng không Việt Nam vẫn đang “dừng” vì thiếu động cơ (Ảnh: DT).

Hàng không tăng trưởng 2 chữ số

Hiện, ngành hàng không Việt Nam đã và đang hồi phục mạnh trở lại. Năm qua, hoạt động khai thác của các hãng hàng không Việt Nam được ghi nhận tiếp tục tăng trưởng với sản lượng vận chuyển của các hãng hàng không Việt Nam ghi nhận tăng so với năm 2024, trong đó sản lượng vận chuyển hành khách tăng 6,7% và sản lượng vận chuyển hàng hóa tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2024.

Sản lượng vận chuyển hành khách quốc tế là 46,9 triệu khách, tăng 13,3% so với năm 2024; các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 19,4 triệu khách, tăng 5,2% so với năm 2024 và chiếm 41,4% lượng hành khách quốc tế. Sản lượng vận chuyển hành khách nội địa đạt 36,6 triệu khách, tăng 7,5% so với năm 2024.

Sản lượng vận chuyển hàng hóa quốc tế là 1,3 triệu tấn, tăng 24,6% so với năm 2024, các hãng hàng không Việt Nam vận chuyển 240.200 tấn, tăng 11,2% so với năm 2024 và chiếm 18,5 % lượng hàng hóa quốc tế.

Sản lượng vận chuyển hàng hóa nội địa đạt 224.000 tấn, giảm 1,7% so với năm 2024.

Hoạt động khai thác hiện duy trì gần 50 đường bay nội địa kết nối Hà Nội, TP HCM với 20 sân bay trong cả nước. Trên mạng bay quốc tế, các hãng Việt Nam đang khai thác 113 đường bay đến 24 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong khi các hãng nước ngoài từ 30 quốc gia khai thác 142 đường bay thường lệ đến Việt Nam.