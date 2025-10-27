Giá vàng lại cắm đầu, chuyên gia chỉ ra điều bất thường

Giá vàng thế giới giao ngay vừa giảm khoảng 2% xuống sát mốc 4.010 USD/ounce. Giới quan sát nhận định rằng nguyên nhân chủ yếu đến từ tiến trình đàm phán thương mại Mỹ - Trung Quốc, khi Tổng thống Donald Trump đang có chuyến thăm châu Á với nhiều cuộc gặp cấp cao.

Giá vàng giảm mạnh khi tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ - Trung Quốc làm giảm nhu cầu trú ẩn an toàn. Tuy vậy, kim loại quý vẫn giữ mức tăng hơn 55% từ đầu năm đến nay, nhờ làn sóng mua vào của các ngân hàng trung ương và tâm lý lo ngại về rủi ro tài chính toàn cầu.

2 nền kinh tế lớn nhất thế giới được cho là sắp hoàn tất một thỏa thuận. Động thái này có thể giúp giảm bớt rủi ro kinh tế và căng thẳng địa chính trị, những yếu tố từng khiến vàng bứt phá lên vùng giá 4.380 USD/ounce.

Giá vàng thế giới biến động mạnh (Ảnh: Goldprice)

Tuy nhiên, sau chuỗi tăng mạnh, vàng bị cho là đã vượt quá giá trị thực, dẫn đến làn sóng chốt lời ngắn hạn trên thị trường.

Ông John Reade, chiến lược gia thị trường tại Hội đồng Vàng Thế giới, cho rằng sự điều chỉnh này là cần thiết, đặc biệt khi nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương đang giảm so với đầu năm. Ông nhận định mức giá quanh 3.500 USD/ounce sẽ là “lành mạnh” hơn cho thị trường.

Ông Colin Cieszynski, chiến lược gia trưởng tại SIA Wealth Management, giữ quan điểm trung lập về vàng trong tuần này do khó dự đoán hướng đi tiếp theo của thị trường.

Theo ông Cieszynski, giá vàng thế giới đang bước vào giai đoạn tích lũy, có thể dao động trong khoảng 4.000-4.300 USD/ounce sau đợt tăng mạnh trước đó. Xu hướng dài hạn của vàng vẫn tích cực, nhưng thị trường cần thời gian "nghỉ" để hấp thụ đà tăng nhanh.

Tuần này, hàng loạt ngân hàng trung ương lớn gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) sẽ công bố quyết định chính sách. Giới phân tích dự báo Fed sẽ hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, trong khi ECB và BOJ nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất.