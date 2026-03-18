Tín dụng tư nhân rung lắc: Phố Wall tháo chạy, nghề săn nợ lên ngôi

Kỷ nguyên tiền rẻ và tăng trưởng nóng đã chính thức khép lại. Tại tâm điểm tài chính Mỹ đầu năm 2026, thị trường tín dụng tư nhân đang đối mặt với "bài kiểm tra sức chịu đựng" khắc nghiệt nhất.

Làn sóng tháo chạy của nhà đầu tư đang làm rung chuyển phố Wall, nhưng chính trong khủng hoảng, một thế hệ chuyên gia săn nợ lại vươn lên nắm bắt thời cơ vàng.

Thị trường tín dụng tư nhân đang phát tín hiệu bất ổn và bắt đầu lan sang phố Wall, khi một số ngân hàng lớn tại Mỹ siết chặt cho vay (Ảnh: Bloomberg).

Cú sốc thanh khoản 1.900 tỷ USD và hiệu ứng domino

Theo Morningstar, thị trường tín dụng tư nhân toàn cầu trị giá khoảng 1.900 tỷ USD đang vấp phải áp lực thanh khoản cực lớn. Từng là "ngôi sao" hút bạc từ giới siêu giàu, các quỹ này giờ đây ghi nhận mức rút vốn cao kỷ lục trong quý I/2026.

Sự hoảng loạn bắt nguồn từ những đứt gãy thực tế. Theo Reuters, sự sụp đổ của các doanh nghiệp vay vốn như First Brands hay chuỗi đại lý xe Tricolor đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về định giá và tính minh bạch.

Áp lực lập tức lan thẳng sang hệ thống ngân hàng.

Dữ liệu từ Moody’s cho thấy tính đến giữa năm 2025, các nhà băng Mỹ đã "bơm" gần 300 tỷ USD cho tín dụng tư nhân và 285 tỷ USD cho các quỹ đầu tư vốn cổ phần, chưa kể 340 tỷ USD cam kết chờ giải ngân.

Trước rủi ro lây lan, phố Wall buộc phải siết van phòng thủ. Ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, JPMorgan Chase, đã tiên phong hạ định giá hàng loạt khoản vay, đặc biệt là nhóm doanh nghiệp phần mềm.

Việc chủ động "đánh giá lại" này đồng nghĩa với việc họ đang thu hẹp quy mô bơm vốn cho các quỹ tín dụng tư nhân để né bão.

Các ông lớn lúng túng chặn đà tháo chạy

Khi dòng tiền mới suy giảm và yêu cầu rút vốn tăng vọt, các quỹ quản lý tài sản rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Theo ông Matthew Malone từ Opto Investments, đặc thù của các quỹ này là không thể thanh khoản ngay lập tức. Nhà quản lý phải chọn nới trần rút vốn để chiều lòng nhà đầu tư nhưng gây tổn hại cho quỹ trong dài hạn, hoặc đóng chặt cửa và chấp nhận gây hoảng loạn."

Mỗi định chế đang tự tìm một lối thoát. Theo Reuters và Morningstar, BlackRock chọn kỷ luật thép. Quỹ HLEND của họ kiên quyết giữ trần rút vốn 5% (tương đương chi trả 620 triệu USD) dù nhu cầu thực tế vọt lên 9% (1,2 tỷ USD). BlackRock lập luận rằng nới lỏng sẽ gây "lệch pha cấu trúc" giữa tiền của nhà đầu tư và kỳ hạn dài của các khoản vay.

Tương tự, quỹ North Haven của Morgan Stanley cũng chỉ đáp ứng chưa tới một nửa yêu cầu rút vốn trong quý.

Ở thái cực khác, Blackstone chọn cách bơm tiền cứu vãn niềm tin. Khi quỹ BCRED ghi nhận dòng vốn rút ròng lần đầu tiên lên tới 1,7 tỷ USD, họ đã nâng trần rút lên 7% và lãnh đạo đích thân bơm thêm 400 triệu USD tiền mặt.

Quyết liệt nhất là Blue Owl Capital. Công ty đã bán tháo 1,4 tỷ USD tài sản và chi tiền mua lại tới 15% cổ phần quỹ công nghệ OTIC để giải quyết nợ.

Dù ông Don Calcagni từ công ty tư vấn Mercer Advisors trấn an rằng tài sản cơ sở vẫn ổn định và biến động chủ yếu do nhà đầu tư cá nhân thiếu hiểu biết, thị trường vẫn phản ứng tiêu cực.

Chuyên gia Mark Goldberg thẳng thắn cảnh báo trên Morningstar: ngành này đang "mất kiểm soát câu chuyện". Ông dự báo một chu kỳ rút vốn ròng kéo dài tới hai năm, với hơn 80% các quỹ bán thanh khoản sẽ ghi nhận dòng tiền âm vào giữa năm nay.

Nghề "săn nợ" và cơ hội kiếm lời từ đống tro tàn

Giữa bức tranh ảm đạm, nợ xấu không hoàn toàn là "ngõ cụt". Theo Business Insider, tỷ lệ vỡ nợ tín dụng tư nhân tại Mỹ đã chạm 5,8% - mức cao nhất theo dữ liệu của Fitch Ratings từ năm 2024. Chính điều này đã kích hoạt cơn sốt săn lùng chuyên gia xử lý nợ (workout) và tái cấu trúc.

Ông John Rubinetti từ công ty săn đầu người Heidrick & Struggles xác nhận, nhu cầu nhân sự để tối ưu hóa khoản vay đang tăng vọt. Các "cá mập" như Ares, Blackstone, Golub Capital đang gấp rút phình to đội ngũ can thiệp sâu. Ngành tín dụng tư nhân giờ đây phải vận hành giống hệt như quỹ đầu tư vốn cổ phần.

Công việc của nhóm "workout" không chỉ là cắt lỗ. Theo chuyên gia Adam Loughran từ Selby Jennings, họ nắm trong tay nhiều đòn bẩy, từ nộp đơn phá sản (Chương 11), thay ban điều hành, chuyển nợ thành cổ phần, đến trực tiếp thâu tóm công ty.

Nhu cầu tuyển dụng các chuyên gia chuyên tối ưu lợi nhuận từ các khoản vay gặp khó tăng liên tục trong 18 tháng qua, theo một nhà tuyển dụng cấp cao (Ảnh: Getty).

Đáng chú ý, đây lại là "mỏ vàng" cho những bộ óc nhạy bén. Ông Kent Collier, Tổng giám đốc Octus, tiết lộ nhà đầu tư hoàn toàn có thể nhân đôi tài khoản (MOIC > 2x) nếu tiếp quản thành công qua tái cấu trúc.

Đặc biệt với mảng phần mềm định giá rẻ, quyền lợi cổ phần mang lại lợi nhuận khổng lồ khi doanh nghiệp phục hồi. Dù vậy, thị trường đang khát nhân sự cấp trung từng trải qua khủng hoảng 2008 để thực thi các thương vụ hóc búa này.

Khép lại giai đoạn tiền rẻ, thị trường tín dụng tư nhân đang đối mặt với sự thanh lọc khốc liệt. Đúng như nhận định của các chuyên gia, những quỹ không đủ sức chống đỡ thanh khoản sẽ phải thu hẹp quy mô hoặc bán rẻ tài sản.

Rủi ro là hiện hữu, nhưng với các thợ săn nợ sành sỏi, đây lại là thời điểm vàng để biến những khoản vay tuyệt vọng thành khối lợi nhuận đồ sộ.