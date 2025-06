Tín dụng TPHCM vượt 4,1 triệu tỷ đồng sau 5 tháng

Mới đây, ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh Khu vực 2, cho biết đến cuối tháng 5, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt hơn 4,1 triệu tỷ đồng, tăng 3,89% so với cuối năm 2024 và tăng 13,64% so với cùng kỳ năm trước.

Ông Lệnh đánh giá, tình hình tăng trưởng tín dụng 5 tháng qua ghi nhận nhiều điểm tích cực. Thứ nhất, tín dụng tiếp tục duy trì xu hướng tăng và tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ hai năm gần đây. Cụ thể, trong 5 tháng, tăng trưởng tín dụng đạt 3,89%, trong khi cùng kỳ năm 2024 và 2023 cùng đạt mức tăng 1,9%.

Tín dụng TPHCM tính đến cuối tháng 5 đạt mức tăng 3,89% (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Thứ hai, nhiều yếu tố thuận lợi đã góp phần thúc đẩy tín dụng như chính sách tiền tệ, mặt bằng lãi suất hợp lý, môi trường đầu tư cải thiện và kinh tế phục hồi. Đặc biệt, lãi suất thấp tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ tích cực cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng.

Tín dụng cho lĩnh vực bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy và phương tiện cơ giới khác đã tăng trưởng trở lại trong 2 tháng gần đây, đạt trên 580.000 tỷ đồng, tăng 0,34% so với đầu năm và tăng 15,1% so với cùng kỳ. Tín dụng cho công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 557.000 tỷ đồng, tăng 2,37% so với cuối năm và tăng 9,35% so với cùng kỳ.

Thứ ba, các động lực tăng trưởng mới như kinh tế số, kinh tế xanh đang tạo ra kỳ vọng tích cực hơn, khi chính sách mới được ban hành để triển khai các nghị quyết trung ương, thúc đẩy hình thành trung tâm tài chính quốc tế và mở rộng không gian phát triển đô thị sau khi thành phố sáp nhập địa giới hành chính.