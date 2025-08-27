Giá thu mua vàng miếng bất ngờ giảm sau tin xóa cơ chế độc quyền

Kết phiên giao dịch ngày 26/8, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 125,7-127,7 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 400.000 đồng ở chiều thu mua và đi ngang ở chiều bán ra. Mức 127,7 triệu đồng/lượng là kỷ lục mới của mặt hàng này.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được niêm yết tại 119,6-122,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng ở chiều thu mua và chiều bán ra.

Giá thu mua vàng miếng bất ngờ quay đầu giảm (Ảnh: Thành Đông).

Giá thu mua vàng miếng quay đầu giảm trong bối cảnh Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232 ngày 26/8 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, Nghị định mới của Chính phủ đã xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Về phạm vi điều chỉnh, Nghị định số 232 bổ sung hoạt động sản xuất vàng miếng.

Cụ thể, nghị định này quy định về hoạt động kinh doanh vàng, gồm hoạt động sản xuất, gia công vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng trang sức, mỹ nghệ; hoạt động sản xuất vàng miếng; hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng và các hoạt động kinh doanh vàng khác, bao gồm cả hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản và hoạt động phái sinh về vàng.

Trên thế giới, giá vàng hôm nay giao dịch quanh 3.390 USD/ounce, tăng 17 USD so với trước đó. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng quốc tế tương đương 108,4 triệu đồng/lượng. Mức giá này thấp hơn giá vàng miếng SJC trong nước hơn 19 triệu đồng/lượng.

Giá vàng bật tăng chủ yếu do đồng USD suy yếu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Lisa Cook, với cáo buộc liên quan đến hồ sơ thế chấp. Thông tin này khiến dòng vốn tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Fed Jerome Powell cũng phát tín hiệu có thể hạ lãi suất tại cuộc họp tháng 9. Trong môi trường lãi suất thấp, vàng vốn không mang lại lợi tức thường gia tăng sức hấp dẫn đối với nhà đầu tư.

Tuần này, thị trường tập trung chờ đợi báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ công bố ngày 29/8. Đây là thước đo lạm phát quan trọng mà Fed sử dụng để định hướng chính sách và cũng là cơ sở để giới đầu tư dự đoán về khả năng cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Tỷ giá trung tâm tiếp tục giảm

USD-Index - thước đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) sau khi tăng liên tục những phiên gần đây đã quay đầu giảm. Hiện tại, chỉ số này dao động quanh 98,21 điểm, giảm 0,22% so với trước đó.

Ngân hàng Nhà nước kết thúc hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm tại 25.273 đồng, giảm 18 đồng so với trước đó. Với biên độ dao động 5% theo tỷ giá trung tâm, tỷ giá quy đổi sàn/trần các ngân hàng thương mại được phép giao dịch hôm nay lần lượt là 24.008 đồng/USD và 26.537 đồng/USD.

Ngân hàng lớn niêm yết tỷ giá tại 26.140-26.530 đồng/USD (mua - bán), tăng 30 đồng so với trước đó. Tại nhóm ngân hàng thương mại tư nhân, các đơn vị niêm yết giá giao dịch đồng bạc xanh ở mức 26.190-26.530 đồng/USD (mua - bán).

Trên thị trường, các điểm thu đổi ngoại tệ chấp nhận giao dịch USD ở mức 26.510-26.580 đồng (mua - bán), giữ nguyên so với trước đó.