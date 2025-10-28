TikTok Shop liên tục tăng phí, người bán than thở "lao đao"

Từ ngày 27/10, TikTok Shop - sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam - thu thêm phí đối với người bán, cụ thể là “phí xử lý đơn hàng” 3.000 đồng/đơn áp dụng cho tất cả giá trị đơn và số lượng hàng trong đơn.

Đáng chú ý, các đơn đã được giao thành công nhưng sau đó phát sinh hoàn tiền hoặc trả hàng sẽ vẫn bị thu loại phí này. Trước đó không lâu, TikTok Shop cũng đã tăng đến 300% phí hoa hồng nền tảng đối với người bán hàng tiêu chuẩn.

Theo lý giải của sàn, phí xử lý đơn hàng là khoản phí nền tảng phục vụ cho các dịch vụ, tính năng và cải thiện liên quan đến đơn hàng như tối ưu hoá chiến lược kho vận, tính năng trợ lý AI cho người bán, sẽ xây dựng nền tảng giúp người bán và người tiêu dùng trên TikTok Shop phát triển bền vững.

Hồi đầu tháng 7, Shopee cũng đã áp dụng phí hạ tầng 3.000 đồng/đơn hàng để tiếp tục nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng, công nghệ và nâng cao trải nghiệm mua bán cho cả người mua hàng lẫn người bán.

Từ ngày 27/10, TikTok Shop cũng điều chỉnh phí hoa hồng nền tảng đối với các ngành hàng. Chẳng hạn, ngành hàng thiết bị điện tử có phí hoa hồng tiêu chuẩn 1,47-10,8%; phí hoa hồng mall (gian hàng chính hãng) 2-12,6%...

TikTok Shop điều chỉnh phí hoa hồng nền tảng và thu phí xử lý đơn hàng từ 27/10 (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước quy định mới này, nhiều chủ cửa hàng cho rằng các sàn đang dần chuyển gánh nặng sang người bán trong bối cảnh kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử ngày càng bị cạnh tranh gay gắt.

Một số cho biết sẽ buộc phải chọn cách tiếp tục tăng giá sản phẩm, người dùng sẽ chịu thiệt. “Nếu đơn hàng chỉ vài chục nghìn mà bị thu thêm 3.000 đồng thì gần như không còn lãi, chủ cửa hàng sẽ phải tăng giá”, chị Nguyễn Hằng, chủ một cửa hàng kinh doanh đồ điện tử trên TikTok Shop, chia sẻ.

Theo người bán, mức phí mới tưởng nhỏ nhưng với hàng trăm đơn mỗi ngày, tổng phí đội lên đáng kể, khiến người bán nhỏ lẻ càng khó cạnh tranh. Chưa kể, khâu hỗ trợ và xử lý đơn hàng từ phía sàn vốn đã chậm trễ, hời hợt, nay việc thu thêm phí càng khiến họ "bức xúc".

Một chủ shop trên TikTok Shop nói thêm, một đơn hàng hơn 300.000 đồng thì mất tới hơn 50.000 đồng tiền phí như phí hoa hồng của sàn, phí dịch vụ voucher, phí xử lý đơn hàng, thuế VAT, thuế thu nhập cá nhân.

"Phí sàn cao ngất, người bán phải liên tục điều chỉnh giá bán để bù phí sàn nhưng hễ tăng giá là khách ngừng mua, hàng lại ế ẩm. Có những ngành hàng phí hoa hồng lên đến 14-15% chưa kể quảng cáo và vận chuyển nên người bán càng ngày càng nản", chủ shop này than.

Tổng phí của một đơn hàng trên TikTok Shop từ ngày 27/10 (Ảnh: Minh Huyền).

Trước đó, chia sẻ với phóng viên báo Dân trí về việc tăng phí hồi tháng 8, đại diện TikTok Shop cho biết sẽ tiếp tục tái đầu tư vào nền tảng và thị trường thông qua việc phát triển các tính năng tối ưu hóa vận hành, tăng cường bảo mật và an toàn cho người dùng, cũng như các chương trình cộng đồng có lợi cho sự phát triển bền vững của toàn ngành thương mại điện tử.

"Bất kỳ sự thay đổi nào liên quan đến phí cũng có thể tác động đến biên lợi nhuận trong ngắn hạn. Tuy nhiên, với các quyền lợi được triển khai cho người bán và tái đầu tư cho phát triển dài hạn, sẽ tạo đà tăng trưởng doanh số mạnh mẽ hơn cho người bán, đồng thời nâng cao trải nghiệm mua sắm và lợi ích của người tiêu dùng trong dài hạn", đại diện TikTok Shop chia sẻ.

Việc TikTok điều chỉnh và thu thêm phí diễn ra trong bối cảnh sàn này tăng trưởng mạnh tại Việt Nam. Theo báo cáo của nền tảng dữ liệu thương mại điện tử Metric, nửa đầu năm, TikTok Shop dẫn đầu tốc độ tăng trưởng, đạt 69%, kéo theo thị phần vọt lên 39% từ mức 29% hồi nửa đầu năm 2024.

Trong 6 tháng đầu năm, có hơn 80.000 shop rời cuộc chơi so với cùng kỳ và giảm hơn 55.000 shop so với nửa cuối năm 2024. Theo Metric, xu hướng này cho thấy sự đào thải ngày càng khốc liệt trên thương mại điện tử, khi thị trường đang tập trung vào nhóm nhà bán hàng lớn có khả năng duy trì đơn hàng ổn định.