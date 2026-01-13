Tiền vào chứng khoán ồ ạt, VN-Index vượt 1.900 điểm

Thị trường chứng khoán những ngày giáp Tết ghi nhận lượng tiền chảy vào ồ ạt. Nếu như trong tháng 12/2025, trung bình mỗi phiên trên HoSE chỉ khoảng 23.600 tỷ đồng thì những ngày đầu tháng 1, giá trị giao dịch đã tăng lên rất nhiều. Hôm nay (13/1), thanh khoản sàn HoSE đạt hơn 42.200 tỷ đồng, tăng khoảng 80% so với trung bình tháng 12.

Chứng khoán được giao dịch tích cực (Ảnh: Hữu Khoa).

Cùng với đó, thị trường cũng diễn biến tích cực về chỉ số. VN-Index tăng 25,6 điểm, vượt 1.902,9 điểm, xác lập mức kỷ lục từ trước đến nay. Nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup gồm VIC, VHM dẫn dắt chỉ số, trong đó VIC đóng góp 6,4 điểm còn VHM là 2,65 điểm. Sắc tím cũng lan tỏa ở nhóm dầu khí. Nhiều cổ phiếu tăng trần về cuối phiên, như GAS, BSR, PVS, PLX, PVD, PVT, PVC.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng phân hóa trong phiên hôm nay. Trong khi VCB, VPB, BID, STB, ABB, HDB… tăng điểm thì một số mã khác lại quay đầu giảm điểm như MBB, CTG, TCB, SHB, ACB, MSB…

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 474 tỷ đồng trong phiên này. Các mã bị bán mạnh như GMD, SHB, VRE, ACB và được mua ròng gồm VCB, VPB, BID, VIX.