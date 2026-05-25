Tiền gửi của người dân vào ngân hàng lập kỷ lục 10,3 triệu tỷ đồng

Theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước công bố, tiền gửi của dân cư tại các tổ chức tín dụng đến hết tháng 1 đạt hơn 10,38 triệu tỷ đồng, tăng 0,45% so với cuối năm 2025 và là mức cao nhất từ trước đến nay. Tại tháng 1/2025, tiền gửi của người dân đạt 7,188 triệu tỷ đồng. Như vậy, tiền gửi của cư dân vào hệ thống ngân hàng đã tăng gần 3,2 triệu tỷ đồng trong một năm.

Trong khi đó, tiền gửi của các doanh nghiệp và tổ chức kinh tế chỉ còn hơn 6 triệu tỷ đồng, giảm tới 1,62%.

Tính chung, tổng phương tiện thanh toán, chưa bao gồm các khoản giấy tờ có giá, đến hết tháng 1 năm nay đạt hơn 19,5 triệu tỷ đồng, tăng 0,69% so với cuối năm ngoái.

Đà tăng lãi suất tiết kiệm bắt đầu "nóng" lên từ cuối năm ngoái và tiếp tục lan rộng những tháng đầu năm nay. Thực tế, tại thời điểm đầu năm nay, các ngân hàng liên tục tăng lãi suất hút tiền gửi. Theo thống kê trước đó của phóng viên Dân trí, trong tháng 1, có 15 ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất. Mức lãi suất 7%/năm với kỳ hạn 12 tháng không hiếm trên thị trường. Hầu hết nhà băng cập nhật biểu lãi tiền gửi tăng 1-3%/năm so với cuối năm ngoái.

Bên cạnh biểu lãi suất công khai, nhiều ngân hàng tư nhân khoảng một tháng trở lại đây chào mời khách gửi tiền mức lãi suất lên tới 9%/năm, áp dụng với số tiền chỉ từ vài chục hoặc trăm triệu đồng.

Lãi suất chỉ bắt đầu được các ngân hàng điều chỉnh giảm khi bước sang đầu tháng 4, sau chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn về việc giảm lãi suất hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước nhận định bối cảnh quốc tế nhiều biến động, đặc biệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến giá dầu tăng, gây áp lực lên lạm phát. Nhu cầu vốn cao trong khi một số ngân hàng cạnh tranh huy động đã đẩy mặt bằng lãi suất tăng trong quý I.

Hiện tại, lãi suất đã dần hạ nhiệt. Số ngân hàng chạy chương trình cộng lãi suất giảm đáng kể so với tháng trước, mức ưu đãi cũng thấp hơn khoảng 0,5%/năm. Dù vậy, một số nhà băng vẫn đang có ưu đãi 7-8%/năm cho khách gửi tiết kiệm kỳ hạn từ 6-12 tháng trở lên với điều kiện số tiền từ vài chục hoặc vài trăm triệu đồng...