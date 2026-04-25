32 ngân hàng giảm lãi suất, nghỉ lễ gửi tiền ở đâu nhận lãi cao?

Lãi suất giảm liên tục

Ngân hàng TNHH MTV Ngoại thương Công nghệ Số (VCBNeo) vừa điều chỉnh giảm mạnh lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn với mức giảm 0,5%/năm mỗi kỳ hạn. Sau động thái này, lãi suất tiền gửi trực tuyến của VCBNeo không còn duy trì mức 7%/năm như trước.

Theo biểu lãi suất mới nhất, các kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng vẫn được giữ nguyên ở mức 4,45%/năm. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ cho các kỳ hạn 6-60 tháng đã đồng loạt giảm xuống còn 6,5%/năm.

VCBNeo áp dụng mức lãi suất tại quầy tương đương với lãi suất gửi trực tuyến. Mức này cũng được áp dụng cho sản phẩm “Tiền gửi Phát Lộc”. Với sản phẩm “Tiền gửi linh hoạt”, lãi suất lĩnh lãi cuối kỳ cho các kỳ hạn từ 6-60 tháng cũng giảm về 6,5%/năm. Riêng các kỳ hạn ngắn có mức thấp hơn, gồm 3,75%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng và 3,95%/năm cho kỳ hạn 3-5 tháng.

Với việc vừa điều chỉnh lãi suất huy động, VCBNeo đã trở thành ngân hàng thứ 32 giảm lãi suất sau cuộc họp của các ngân hàng thương mại với Ngân hàng Nhà nước ngày 9/4.

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Trước đó, hôm 23/4, HDBank cũng điều chỉnh giảm mạnh lãi suất huy động ở hầu hết các kỳ hạn từ 6-36 tháng, với mức giảm đồng loạt 0,5%/năm.

Theo biểu lãi suất trực tuyến mới, kỳ hạn 6 tháng giảm còn 5%/năm; kỳ hạn 7-11 tháng xuống 4,8%/năm. Lãi suất kỳ hạn 12 tháng còn 5,3%/năm; 13-15 tháng là 5,5%/năm và cao nhất 5,6%/năm ở kỳ hạn 18 tháng. Các kỳ hạn dài 24-36 tháng giảm về 5%/năm, thậm chí chỉ 4,1%/năm nếu lĩnh lãi trước.

Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn dưới 6 tháng được giữ nguyên, ở mức 4,2-4,3%/năm với gửi trực tuyến.

Tại quầy, lãi suất cũng giảm tương ứng, dao động 3,5-5,5%/năm, trong đó mức cao nhất 5,5%/năm áp dụng cho kỳ hạn 18 tháng; kỳ hạn 24-36 tháng còn 4,9%/năm.

Lãi suất huy động đặc biệt dành cho khách hàng VIP cũng giảm mạnh: kỳ hạn 13 tháng từ 8,1% xuống 7,6%/năm, và kỳ hạn 12 tháng từ 7,7% xuống 7,2%/năm (áp dụng với khoản tiền gửi từ 500 tỷ đồng).

Như vậy, đến nay, đã có 32 ngân hàng thương mại trong nước công bố giảm lãi suất huy động, gồm: VPBank, Techcombank, SeABank, BVBank, Sacombank, ABBank, KienlongBank, BaoViet Bank, LPBank, Nam A Bank, NCB, SHB, TPBank, Viet A Bank, Cake, Agribank, VietinBank, MB, Vietcombank, Eximbank, Bac A Bank, MSB, OCB, PGBank, Pvcombank, VietBank, BIDV, MBV, Saigonbank, Vikki Bank, HDBank và VCBNeo.

Trong đó, SeABank, Agribank là 2 đơn vị giảm lãi suất tiền gửi lần thứ 2 trong đợt giảm lãi suất này.

Trước đó, đầu tháng 4, có 9 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động, gồm: Viet A Bank, Nam A Bank, BaoViet Bank, ACB, VietinBank, Techcombank, VIB, BVBank và Vietcombank.

Gửi tiền ngân hàng nào lãi cao?

Theo biểu lãi suất hiện tại, với kỳ hạn 3 tháng, mặt bằng lãi suất tiền gửi ghi nhận sự phân hóa rõ giữa các nhóm ngân hàng. Nhóm ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết ở mức 4,75%/năm. Trong khi đó, một số ngân hàng thương mại cổ phần áp dụng mức thấp hơn như ABBank và GPBank (4%/năm), SeABank (4,45%/năm). Mức cao phổ biến trên thị trường dao động quanh 4,7-4,75%/năm, trong khi SCB duy trì mức thấp nhất 1,9%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi có sự chênh lệch đáng kể giữa các ngân hàng. Nhóm ngân hàng quốc doanh niêm yết từ 5,8-6,6%/năm. Ở nhóm ngân hàng thương mại, mức cao nhất thuộc về MBV (7,2%/năm) và ACB (7,1%/năm), trong khi nhiều ngân hàng khác dao động quanh 6-6,9%/năm. Một số đơn vị niêm yết thấp hơn như SeABank (4,95%/năm), PVcomBank (5,3%/năm) và SCB (2,9%/năm).

Giao dịch tiền tại ngân hàng (Ảnh: Mạnh Quân).

Diễn biến lãi suất kỳ hạn 9 tháng tương đối tương đồng với kỳ hạn 6 tháng. Nhóm ngân hàng quốc doanh tiếp tục duy trì mức 5,8-6,6%/năm. Ở nhóm ngân hàng thương mại, mức lãi suất cao nhất đạt 7,2%/năm tại MBV và ACB, trong khi nhiều ngân hàng niêm yết phổ biến quanh 6-6,9%/năm như LPBank, PGBank hay OCB. Chiều ngược lại, một số ngân hàng duy trì mức thấp như SeABank (5,15%/năm), PVcomBank (5,3%/năm) và SCB (2,9%/năm).

Kỳ hạn 12 tháng ghi nhận biên độ lãi suất rộng hơn. Nhóm ngân hàng quốc doanh duy trì mức 5,9-6,8%/năm. Ở nhóm tư nhân, mức cao nhất thuộc về ACB với 7,3%/năm, tiếp đến là LPBank và PGBank cùng ở mức 7%/năm. Nhiều ngân hàng khác dao động quanh 6-6,8%/năm, trong khi mức thấp nhất vẫn thuộc về SCB với 3,7%/năm.